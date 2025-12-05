राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष परिवाद, 2017 से 2022 के बीच उनकी संपत्ति तीन गुना बढ़ने के आरोप

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur, National President of Azad Adhikar Sena) ने मेरठ दक्षिण से विधायक और यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर (Somendra Tomar, MLA from Meerut South and Minister of State for Energy in Uttar Pradesh) व उनकी पत्नी की वर्ष 2017 से 2022 के बीच उनकी संपत्ति के उनकी आय से तीन गुना बढ़ने के आरोपों के संबंध में यूपी के लोकायुक्त को परिवाद प्रस्तुत किया है।

आजाद अधिकार सेना की प्रवक्ता (Azad Adhikar Sena Spokesperson) ने बताया कि डॉ.नूतन ठाकुर (Dr. Nutan Thakur) बताया कि अपने परिवाद में उन्होंने कहा कि सोमेंद्र तोमर द्वारा वर्ष 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल शपथ पत्रों के अनुसार इस अवधि में सोमेंद्र तोमर की कुल आय रु 43 लाख और उनकी पत्नी की कुल आय रु 29 लाख अंकित है। इस प्रकार इस अवधि में उन दोनों की कुल आय 72 लाख रुपए है।

इसके विपरीत इस 5 वर्ष की अवधि में सोमेंद्र तोमर की कुल चल और अचल संपत्ति की वृद्धि 1.85 करोड़ और उनकी पत्नी की चल और अचल संपत्ति की कुल वृद्धि 28 लाख रुपए दिखती है, अर्थात इस अवधि में उन दोनों के कुल संपत्ति की वृद्धि 2.13 करोड़ दिखती है, जो उनकी कुल आय से लगभग तीन गुना जान पड़ती है।

अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने कहा है कि सोमेंद्र तोमर से जुड़े शांति निकेतन ट्रस्ट, विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट, नीलकंठ एजुकेशनल ट्रस्ट और साईं एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा विगत वर्षों में काफी संपत्ति खरीदे जाने के तथ्य भी सामने आए हैं, जिसके संबंध में भी उन्होंने जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने शांति निकेतन ट्रस्ट द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से भूमि क्रय किए जाने के प्रकरण में तमाम गंभीर अनियमिताओं के संबंध में भी जांच की मांग की है।