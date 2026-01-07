देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत, सीने में तेज दर्द की शिकायत, अस्पताल में चल रहा उपचार

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की मंगलवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गयी। अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि, उन्हें हार्ट संबंधी दिक्कत हुई थी। जेल के डॉक्टरों ने उनकी तत्काल जांच की। स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें देवरिया स्थित महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उन्हें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

देवरिया। उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की मंगलवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गयी। अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि, उन्हें हार्ट संबंधी दिक्कत हुई थी। जेल के डॉक्टरों ने उनकी तत्काल जांच की। स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें देवरिया स्थित महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उन्हें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि, बीआरडी कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है।

बताया जा रहा है कि, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी को हार्ट अटैक जैसी आंशका जाहिर की गयी है।गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। हालांकि, गोरखपुर में डॉक्टरों ने जांच के बाद भी हॉर्ट अटैक जैसी स्थिति से इनकार नहीं किया है। विशेषज्ञ डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं।

बता दें कि, पूर्व आईपीएस अधिकारी को बीते 10 दिसंबर को लखनऊ से दिल्ली जाते समय ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि, ये कार्रवाई जमीन खरीद में कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर की गयी थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में देवरिया जेल भेज दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई थी।

वहीं, अमिताभ ठाकुर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जमीन के मामले में नहीं बल्कि कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर सवाल उठाने के कारण हुई है। उनका कहना है कि उन्होंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और वाराणसी के कुछ भाजपा नेताओं के नाम इस मामले में लिए थे, जिसके बाद आधी रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

 

