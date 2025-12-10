  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Deoria Plot Allotment Case : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच पुलिस ने शाहजहांपुर जंक्शन से किया गिरफ्तार

Deoria Plot Allotment Case : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच पुलिस ने शाहजहांपुर जंक्शन से किया गिरफ्तार

यूपी के शाहजहांपुर जंक्शन (Shahjahanpur Junction) पर मंगलवार देर रात पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Former IPS Amitabh Thakur) को लखनऊ क्राइम ब्रांच पुलिस (Lucknow Crime Branch) ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Lucknow Superfast Express) से दिल्ली जा रहे थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के शाहजहांपुर जंक्शन (Shahjahanpur Junction) पर मंगलवार देर रात पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Former IPS Amitabh Thakur) को लखनऊ क्राइम ब्रांच पुलिस (Lucknow Crime Branch) ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Lucknow Superfast Express) से दिल्ली जा रहे थे। रात करीब दो बजे जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, पहले से मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें एसी कोच से नीचे उतारकर हिरासत में ले लिया। इसके बाद टीम उन्हें पूछताछ के लिए देवरिया लेकर रवाना हो गई।

पढ़ें :- राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष परिवाद, 2017 से 2022 के बीच उनकी संपत्ति तीन गुना बढ़ने के आरोप

भूमि आवंटन मामले में चल रही है जांच

अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) की पत्नी नूतन ठाकुर (Nutan Thakur) ने बताया कि लगभग तीन माह पहले लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) ने दोनों के खिलाफ देवरिया में भूमि आवंटन (Land Allotment  Deoria) से जुड़े एक मामले में एफआइआर दर्ज की थी। उनका कहना है कि संबंधित भूमि का कब्जा वे 25 वर्ष पहले ही छोड़ चुके थे।

पत्नी ने गिरफ्तारी पर क्या कहा?

पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) की पत्नी नूतन के अनुसार, उनके पति मंगलवार रात जरूरी कार्य से दिल्ली जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर में सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अचानक उन्हें ट्रेन से उतार लिया। नूतन के अनुसार, उस समय किसी ने गिरफ्तारी से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

पढ़ें :- धनंजय सिंह और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का वोटर लिस्ट में एक ही मकान संख्या....अमिताभ ठाकुर का बड़ा आरोप

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

संस्कृति पर्व 25 : वेद वाणी संस्कृत की ही लोकभाषा है भोजपुरी , भाषा को वैश्विक परिदृश्य में लोक से जोड़ेगा विश्व भोजपुरी सम्मेलन

संस्कृति पर्व 25 : वेद वाणी संस्कृत की ही लोकभाषा है भोजपुरी ,...

Deoria Plot Allotment Case : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच पुलिस ने शाहजहांपुर जंक्शन से किया गिरफ्तार

Deoria Plot Allotment Case : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम...

यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 से, अनुपूरक बजट पेश कर सकती है योगी सरकार

यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 से, अनुपूरक बजट पेश कर सकती...

योगी सरकार ने यूपी परिवहन निगम के ड्राइवर-कंडक्टरों का बढ़ाया वेतन, आदेश जारी

योगी सरकार ने यूपी परिवहन निगम के ड्राइवर-कंडक्टरों का बढ़ाया वेतन, आदेश...

SIR की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बढ़ाई जाए समय-सीमा, काम के दबाव में कई BLO गवां चुके हैं अपनी जान: मायावती

SIR की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बढ़ाई जाए समय-सीमा, काम...

'वंदे मातरम्' गीत गाने के लिए हमको नहीं किया जा सकता मजबूर , क्योंकि संविधान से हर नागरिक को मिली है धार्मिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : मौलाना अरशद मदनी

'वंदे मातरम्' गीत गाने के लिए हमको नहीं किया जा सकता मजबूर...