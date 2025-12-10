Deoria Plot Allotment Case : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच पुलिस ने शाहजहांपुर जंक्शन से किया गिरफ्तार

यूपी के शाहजहांपुर जंक्शन (Shahjahanpur Junction) पर मंगलवार देर रात पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Former IPS Amitabh Thakur) को लखनऊ क्राइम ब्रांच पुलिस (Lucknow Crime Branch) ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Lucknow Superfast Express) से दिल्ली जा रहे थे।
भूमि आवंटन मामले में चल रही है जांच
अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) की पत्नी नूतन ठाकुर (Nutan Thakur) ने बताया कि लगभग तीन माह पहले लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) ने दोनों के खिलाफ देवरिया में भूमि आवंटन (Land Allotment Deoria) से जुड़े एक मामले में एफआइआर दर्ज की थी। उनका कहना है कि संबंधित भूमि का कब्जा वे 25 वर्ष पहले ही छोड़ चुके थे।
पत्नी ने गिरफ्तारी पर क्या कहा?
पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) की पत्नी नूतन के अनुसार, उनके पति मंगलवार रात जरूरी कार्य से दिल्ली जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर में सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अचानक उन्हें ट्रेन से उतार लिया। नूतन के अनुसार, उस समय किसी ने गिरफ्तारी से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं दी।