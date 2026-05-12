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लखनऊ में युवती ने वीडियो बनाकर लगाई फांसी,कॉल कर पहले दोस्त को दी थी जानकारी

सोमवार देर रात रतना ने अपनी एक परिचित दोस्त को फोन किया और बेहद परेशान हालत में आत्महत्या करने की बात कही। दोस्त ने मामला गंभीर समझते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद गोमतीनगर विस्तार थाने की टीम रात करीब 3 बजे अपार्टमेंट पहुंची, लेकिन फ्लैट अंदर से बंद मिला...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

Lucknow:  लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार इलाके में एक युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 32 वर्षीय रतना सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली थीं। वह गोमतीनगर विस्तार स्थित शालीमार विस्टा अपार्टमेंट में अकेले रहकर एक सैलून में मैनेजर के पद पर काम कर रही थीं।

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पुलिस के मुताबिक सोमवार देर रात रतना ने अपनी एक परिचित दोस्त को फोन किया और बेहद परेशान हालत में आत्महत्या करने की बात कही। दोस्त ने मामला गंभीर समझते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद गोमतीनगर विस्तार थाने की टीम रात करीब 3 बजे अपार्टमेंट पहुंची, लेकिन फ्लैट अंदर से बंद मिला।

दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस

थाना प्रभारी सुधीर अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर टीम फ्लैट के भीतर पहुंची, जहां रतना सिंह पंखे के सहारे फंदे से लटकी मिलीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

वीडियो में कई लोगों के नाम लिए

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जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो भी मिला है, जिसे युवती ने आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो में उसने अपनी मौत के लिए शरद सिंह नाम के व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा उसने पल्लवी जोशी पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। वीडियो में वैशाली, मंगल यादव, इशांत शर्मा और शरद सिंह के परिवार के कुछ लोगों के नाम भी लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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