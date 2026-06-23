अचानक टीम इंडिया में हुई नए नवेले खिलाड़ी की एंट्री, श्रीलंका ए खिलाफ किया था शानदार प्रदर्शन

Nitish Kumar Reddy’s replacement : भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए रवाना हो गई है। भारत को आयरलैंड के खिलाफ़ दो T20I मैच खेलने हैं, जिसके बाद 26 जून से इंग्लैंड के खिलाफ़ पांच T20I और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। इस बीच, भारतीय टीम में नितीश कुमार रेड्डी की जगह सूर्यांश शेडगे को शामिल किया गया है। नितीश क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण UK के आगामी व्हाइट-बॉल दौरे से बाहर हो गए हैं।

बीसीसीआई के अनुसार, 20 जून को अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ तीसरे वनडे मैच के बाद नितीश ने अपनी बाईं जांघ (क्वाड्रिसेप्स) में तकलीफ़ की शिकायत की थी। मेडिकल जांच के बाद, BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें रिहैबिलिटेशन (ठीक होने की प्रक्रिया) की सलाह दी है, जिसके कारण वे दोनों T20I सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। पुरुष चयन समिति ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में नितीश कुमार रेड्डी की जगह सूर्यांश शेडगे को शामिल किया है।

सूर्यांश को श्रीलंका में हाल ही में हुई ट्राई-सीरीज़ में इंडिया A के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में बुलाया गया है। 23 साल के इस खिलाड़ी ने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज़ी करते हुए पांच मैचों में 147 रन बनाए और टूर्नामेंट के दौरान 23 ओवर गेंदबाज़ी करके टीम में योगदान भी दिया। वे 2024-25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जीतने वाली मुंबई की टीम के अहम खिलाड़ियों में से एक थे; उन्होंने निचले मिडिल ऑर्डर में 251.92 के स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए थे।