तेज रफ्तार स्कूल की बस बाइक में टक्कर मार पानी से भरे गड्ढे में पलटी, दो की मौत

कानपुर। तेज रफ्तार स्कूल बस चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में ​बाईक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया, जहां रास्ते में बेटे की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद बस सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बस सवार सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं बाइक सवार की मौत के बाद गुस्साएं ग्रामीणों ने जाम लगा कर हंगामा करना शुरू कर दिया।

साढ़-जहानाबाद मार्ग पर स्कूली बच्चों को ले जा रही बस बाइक सवारों को टक्कर मारकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गईं। जबकि, स्कूली बच्चों को मामूली चोट आई हैं। राहगीरों ने आनन-फानन में बस से स्कूली बच्चों को बाहर निकाला। गुरुवार सुबह लगभग 40 स्कूली बच्चों को लेकर एक प्राइवेट बस गोपालपुर स्थित स्कूल जा रही थी। इस दौरान बस ने एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिर गए और बस ने उन्हें कुचल दिया। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे खड्ड में पलट गई।

हादसे में बाइक सवार पालपुर गांव निवासी 60 वर्षीय मुन्ना की मौत हो गई। जबकि, बाइक चला रहा उनका 25 वर्षीय बेटा राजू व बेटी 20 साल की प्रियंका घायल हो गई। राजू को अस्पताल भेजा गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से बस में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्कूली बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई है।

पिता की आंखों का आपरेशन कराने जा रहा था युवक

राजू अपने पिता की आंख का आपरेशन कराने कानपुर के स्वरूप नगर स्थित एक अस्पताल जा रहा था। इस दौरान हादसे में दोनों पिता-पुत्र की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्वजन भड़क गए और रास्ते पर जाम लगा दिया। साढ़ पुलिस उन्हें समझा—बुझा कर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साढ़ इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में पिता-पुत्र की मौत हुई है। बस में 40 के करीब बच्चे थे, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। मौके पर जांच की जा रही है।