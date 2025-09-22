  1. हिन्दी समाचार
  3. Lucknow News: राजधानी की सड़कों पर दिखा तेंदुआ… 5 लाख आबादी हुए सन्न ! वन विभाग की तलाशी शुरू

लखनऊ के  कैंट में रोड क्रॉस करते हुए एक तेंदुआ दिखाई दिया। जिसका वीडियो एक कार सवार ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो को देखकर कई लोग डर गए और इलाके में सनसनी मच गयी। बता दें करीब 5 लाख आबादी डर से सहमी हुई है । मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग और कैंट बोर्ड की टीम भी अलर्ट हो गई। टीमों की ओर से पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है, ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं और तीन-तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं आर्मी  को तैनात किया गया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कैमरे में कैद तेंदुए का वीडियो वायरल, पंजों के निशान भी हुए बरामद

लखनऊ कैंट इलाके में रविवार तड़के गन्ना संस्थान के पास अचानक तेंदुए के देखे जाने से अफरा तफरी मच गयी है। एक कार सवार ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें एक तेंदुआ सड़क पार कर जंगल की ओर भागता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में जानकारी मिलने के बाद कैंट क्षेत्र की 5 लाख से अधिक आबादी दहशत में आ गई। तेंदुए का वीडियो सामने आते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के पंजों के निशान बरामद किए। इसके बाद पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। तीन-तीन शिफ्टों में आठ-आठ घंटे की ड्यूटी पर कर्मचारियों को लगाया गया है। इसके अलावा ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। आर्मी के जवान भी इलाके में निगरानी कर रहे हैं।

वन विभाग ने लोगों से की अपील, ‘रात से घर से बाहर न निकलें’

डीएफओ शितांशु पांडेय ने इस बात की पुष्टि की है कि गन्ना संस्थान के पास तेंदुए के पदचिन्ह मिले हैं। उन्होंने बताया कि इलाके की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि रात में अकेले घर से बाहर न निकलें और पालतू जानवरों को सुरक्षित जगह रखें। यदि तेंदुए की फिर से मौजूदगी दिखे तो तुरंत डायल 112 पर सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ये कोई पहली बार नहीं है जब लखनऊ कैंट क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी दर्ज की गई हो। पिछले साल भी इसी इलाके में तेंदुए के पगचिह्न मिले थे और तब भी ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल से जुड़े ग्रीन कॉरिडोर की वजह से यह इलाका तेंदुओं के मूवमेंट के लिए सुरक्षित रूट बन गया है।

