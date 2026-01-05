नौतनवा तहसील में मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त हंगामा, 500 नाम हटाने का आरोप

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा तहसील परिसर सोमवार को उस समय गहमागहमी का केंद्र बन गया जब बैरवा बनकटवा ग्राम सभा के सैकड़ों ग्रामीणों ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी नवीन कुमार को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि ग्राम सभा के बीएलओ द्वारा जानबूझकर लगभग 500 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि इस गंभीर मामले को लेकर पूर्व में भी उपजिलाधिकारी नौतनवा को लिखित शिकायत दी गई थी, जिस पर एसडीएम द्वारा खंड विकास अधिकारी लक्ष्मीपुर को जांच के निर्देश दिए गए थे। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद बीडीओ लक्ष्मीपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मताधिकार से वंचित करना लोकतंत्र पर सीधा हमला है और यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

इस विरोध प्रदर्शन में मकसूद आलम, राम वेलास विश्वकर्मा, विजय कुमार यादव, शिव कुमार, विशंभर यादव, धनीराम यादव, बृजेश कुमार यादव, राकेश प्रसाद, शिवकुमार यादव, पिंटू, श्याम बिहारी, अखिलेश, इंद्रजीत, शमशाद अहमद, विजय कुमार, सजन कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

विजय चौरसिया के साथ आरिफ की रिपोर्ट