  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नौतनवा तहसील में मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त हंगामा, 500 नाम हटाने का आरोप

नौतनवा तहसील में मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त हंगामा, 500 नाम हटाने का आरोप

तहसील में मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त हंगामा, 500 नाम हटाने का आरोप

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा तहसील परिसर सोमवार को उस समय गहमागहमी का केंद्र बन गया जब बैरवा बनकटवा ग्राम सभा के सैकड़ों ग्रामीणों ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी नवीन कुमार को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि ग्राम सभा के बीएलओ द्वारा जानबूझकर लगभग 500 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

पढ़ें :- यूपी पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा तीन साल तक बढ़ी, जानें किसे कैसे मिलेगा फायदा?

ग्रामीणों ने बताया कि इस गंभीर मामले को लेकर पूर्व में भी उपजिलाधिकारी नौतनवा को लिखित शिकायत दी गई थी, जिस पर एसडीएम द्वारा खंड विकास अधिकारी लक्ष्मीपुर को जांच के निर्देश दिए गए थे। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद बीडीओ लक्ष्मीपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मताधिकार से वंचित करना लोकतंत्र पर सीधा हमला है और यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

इस विरोध प्रदर्शन में मकसूद आलम, राम वेलास विश्वकर्मा, विजय कुमार यादव, शिव कुमार, विशंभर यादव, धनीराम यादव, बृजेश कुमार यादव, राकेश प्रसाद, शिवकुमार यादव, पिंटू, श्याम बिहारी, अखिलेश, इंद्रजीत, शमशाद अहमद, विजय कुमार, सजन कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

विजय चौरसिया के साथ आरिफ की रिपोर्ट

पढ़ें :- भोजपुरी के सिंगर-एक्टर पवन सिंह के जन्मदिन पर पत्नी ज्योति ने दी बधाई, बोलीं- ‘भगवान आपकी सारी कामनाएं पूरी करें’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नौतनवा तहसील में मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त हंगामा, 500 नाम हटाने का आरोप

नौतनवा तहसील में मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त हंगामा, 500 नाम हटाने...

यूपी पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा तीन साल तक बढ़ी, जानें किसे कैसे मिलेगा फायदा?

यूपी पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा तीन साल तक बढ़ी, जानें...

भोजपुरी के सिंगर-एक्टर पवन सिंह के जन्मदिन पर पत्नी ज्योति ने दी बधाई, बोलीं- ‘भगवान आपकी सारी कामनाएं पूरी करें’

भोजपुरी के सिंगर-एक्टर पवन सिंह के जन्मदिन पर पत्नी ज्योति ने दी...

मकर संक्रांति बाद 43 साल बाद गांधी परिवार होगा एकजुट! पूर्व भाजपा सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज

मकर संक्रांति बाद 43 साल बाद गांधी परिवार होगा एकजुट! पूर्व भाजपा...

दिल्ली में PM मोदी से CM योगी ने की शिष्टाचार भेंट, BJP के कार्यकारी अध्यक्ष और गृहमंत्री से भी करेंगे मुलाकात

दिल्ली में PM मोदी से CM योगी ने की शिष्टाचार भेंट, BJP...

कल्याण सिंह की जयंती: सीएम योगी बोले-'बाबूजी' का कार्यकाल राष्ट्रवादी मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा

कल्याण सिंह की जयंती: सीएम योगी बोले-'बाबूजी' का कार्यकाल राष्ट्रवादी मिशन को...