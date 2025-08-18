दलित नाबालिग किशोरी को उठा कर तीन घंटे तक किया गैंगरेप, हिंदू संगठन ने संभाला मोर्चा

उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक समुदाय के युवकों ने एक दलित नाबालिग के साथ तीन घंटे तक बारी बारी गैंगरेप किया। किशोरी ने इसकी जानकारी जब परिजनों को दी तो, परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने जांच के नाम पर मामले को टाल दिया।
बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक समुदाय के युवकों ने एक दलित नाबालिग के साथ तीन घंटे तक बारी बारी गैंगरेप किया। किशोरी ने इसकी जानकारी जब परिजनों को दी तो, परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने जांच के नाम पर मामले को टाल दिया। रविवार को हिंदू संगठन के धरना के प्रदर्शन के बाद तीन मुस्लिम युवकों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जनपद बस्ती के सोनहा थानांतर्गत असनहरा पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय एक दलित किशोरी 16 अगस्त की सुबह नौ बजे किराने की दुकान पर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में गांव में ही एक घर के पास रहने वाले आरोपी शहबान, दिलशाद और रसीद ने उसे जबरन पकड़ लिया। उसका मुंह बंद कर हाथ-पैर पकड़ लिया और आरोपी शहबान के घर में लेकर चले गए। यहां करीब तीन घंटे तक उसे रखा और उसके साथ गैंगरेप किया। किसी को उन पर शक न हो, इसके लिए घर के बाहर ताला लगा कर बारी-बारी से पहरा भी दिया। इसी बीच वहां पर शहबान के परिजन भी पहुंच गए। उसकी मां और चाची ने घर में घुसकर किशोरी को बुरी तरह मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही धमकी दी कि गांव में किसी को यह बात मत बताना और घर के बाहर फेंक दिया। घर पहुंच कर किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। इसकी पिता ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर टाल दिया। प्रकरण में रविवार को हिन्दू संगठनों के प्रदर्शन के बाद केस दर्ज कर लिया गया।
हिंदू संगठन के धरने पर बैठने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा
रविवार को असनहरा चौकी पर पहुंचे हिन्दू संगठन के लोग धरने पर बैठ गए। पुलिस चौकी पर मौजूद एएसपी ओपी सिंह और सीओ स्वर्णिमा सिंह से त्वरित कार्रवाई की मांग की। इसके बाद सोनहा थाने में तीनों आरोपितों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदू सगंठन की ओर से धरने पर बैठने के बाद पीड़िता के पिता के तहरीर पर गांव के तीन आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। विश्व हिंदू संगठन के नेता अखिलेश सिंह, बिंद गोपाल त्रिपाठी, मनीष पांडेय, विवेक श्रीवास्तव, अभिषेक वर्मा सहित अन्य लोग रविवार शाम को असनहरा चौकी पर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने के विरोध में नारे भी लगाए। चौकी पर मौजूद एएसपी और सीओ रुधौली के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ।