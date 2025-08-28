मुस्लिम युवक ने महिला दोस्त के माध्यम से युवती को बुलाया और फ्लैट पर किया दुष्कर्म

लखनऊ। मुस्लिम युवक ने अपने महिला मित्र के साथ मिलकर एक युवती को अपने घर में बुलाकर दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार आरोपी की महिला मित्र की तलाश कर रही है। आरोपियों ने पीड़ित युवती का वीडियो भी बना लिया था जिसको वो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दे रहे थे।

लखनऊ के चौपटिया निवासी अली ने अपने एक महिला मित्र के साथ मिलकर हिंदू युवती से दुष्कर्म किया है। आरोपी ने पहले अपने महिला मित्र के साथ मिलकर पहले एक युवती से दोस्ती से की फिर उसी महिला मित्र के माध्यम से युवती को अपने फ्लैट पर बुलाया था। इस दौरान आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और महिला मित्र के साथ मिलकर युवती का वीडियो भी बना लिया। युवती ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी और वीडियो वायरल करने को लेकर धमकाया। सआदगंज थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी अली को गिरफ्तार कर लिया गया है फरार आरोपी महिला की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

ब्यूटी पार्लर में घुसकर महिला से किया रेप का प्रयास

मौलवीगंज में एक युवक ब्यूटी पार्लर में घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की और पार्लर में तोड़फोड़ कर दी। राजाजीपुरम में एक महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है। महिला ने बताया कि मंगलवार दोपहर तीन बजे रकाबगंज निवासी अमीर हमजा खान पार्लर में घुस आया और मेन गेट को बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने गॉली गलौज शुरू कर दी। महिला ने विरोध करते हुए जब घर वालों को फोन करने लगी तो आरोपी ने फोन छीन कर तोड़ दिया और चाकू निकाल कर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। ताल कटोरा थाना प्रभारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में ​दबिश दी जा रही है।