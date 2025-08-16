Shah Rukh Khan और Salman Khan का फेक ऑटोग्राफ बेचकर शख्स ने कमाए इतने रुपये , बोला- ‘ये तो सॉलिड बिजनेस है’

  1. हिन्दी समाचार
अपने फेवरेट स्टार्स की  ऑटोग्राफ के लिए हर कोई परेशान रहता है। लेकिन कहीं आप किसी स्टार्स की ऑटोग्राफ लेकर आयें जब आपको बता चले की ये नकली है तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर ने किया है।कंटेंट क्रिएटर सार्थक सचदेवा के ज्यादातर कंटेंट सितारों  पर बेस्ड रहते हैं। सार्थक ही वो शख्स हैं, जिन्होंने सितारों के होटल में नकली पनीर की जांच करनी शुरू की थी. अब इस बार वह सलमान खान से शाहरुख खान तक के नकली ऑटोग्राफ बेच रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए हर कोई नयी तकनीक के बारे में सोचता है। इस पर सार्थक ने हाल ही में मुंबई में लोगों को शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन के नकली ऑटोग्राफ बेचने का फैसला किया. उन्होंने न केवल ऐसा किया बल्कि इससे उन्होंने एक दिन में 3200 रुपये भी कमा लिए. सार्थक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, “आज मैं सेलिब्रिटीज के ऑटोग्राफ बेचकर कितने पैसे कमा सकता हूं? एक प्रोफेशनल कलाकार की मदद से मैंने शाहरुख से सलमान, कई सारे सेलिब्रिटीज के साइन कॉपी करवा लिए. इन्हें मैं ऑटोग्राफ बता के 100 रुपये में बेचने निकल गया.”

100-100 रुपये में बेचे सितारों के नकली ऑटोग्राफ

कंटेंट क्रिएटर ने कहा की स्टार्टिंग में लोग उनसे ये ऑटोग्राफ खरीदने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन जल्द ही वे आकर्षित होने लगे. उन्होंने अपना पहला नकली ऑटोग्राफ 100 रुपये में बेचा. सार्थक ने बताया कि जल्द ही उनके आस-पास ऐसे युवा आ गए जो उनसे ये ऑटोग्राफ खरीदने के लिए एक्साइटेड थे.

वीडियो में सार्थक ने आगे कहा, “इंडिया में बॉलीवुड का क्रेज पता चल रहा था. लोग मुझसे होलसेल में लिए जा रहे थे. ये तो सॉलिड बिजनेस है, बच्चों से लेकर सारे नौजवान और आंटी को लग रहा था ये ऑटोग्राफ असली हैं. और ऐसे ही सारे बिक गए.” फिर उन्होंने खुलासा किया कि इन नकली ऑटोग्राफ को बेचकर उन्होंने एक दिन में 3200 रुपये कमाए.

