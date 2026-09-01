पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पोस्ट से यूपी की सियासत में आया भूचाल, बोले-‘गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई, अब तेजी से आ रही है नीचे ‘

लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) से पहले प्रदेश की राजनीति में सियासी जंग बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर (Former Union Minister Kaushal Kishore) की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं को नई हवा दे दी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई, अब नीचे आ रही है और इसकी स्पीड को कोई कम नहीं कर सकता। इस तंज भरे बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इसके मायने तलाशे जाने लगे हैं और कयासों का बाजार गरम हो गया है।

बता दें कि कौशल किशोर (Kaushal Kishore) बीजेपी के पुराने और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग इसके पीछे की सियासी वजह समझने की कोशिश करने लगे। गौर करने वाली बात यह है कि पोस्ट में उन्होंने किसी नेता, अधिकारी या पद का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है। इसके बावजूद उनके शब्दों को बीजेपी के नेतृत्व और सरकार पर परोक्ष निशाना माना जा रहा है।

आज मेरे एक मित्र से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई अब नीचे आ रही है नीचे आने की स्पीड भी बढ़ती जाती है गेंद के गिरने की स्पीड को कोई कम नहीं कर सकता है। — Kaushal Kishore (@mp_kaushal) August 31, 2026

राजनीतिक बताते हैं कि इस तरह की बयानबाजी आमतौर पर पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष का स्पष्ट संकेत है। कौशल किशोर के इस बयान के बाद बीजेपी के भीतर गुटबाजी और आंतरिक कलह की पुरानी चर्चाएं फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कौशल किशोर की पत्नी इस समय बीजेपी की विधायक हैं। यानी परिवार का सीधा जुड़ाव पार्टी से होने के बावजूद उनकी यह पोस्ट पार्टी के भीतर उनके रुख और नाराजगी को लेकर नए सवाल खड़े कर रही है। पोस्ट वायरल होने के बाद से बीजेपी के आगामी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं।

हालांकि कौशल किशोर ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि उनका इशारा असल में किस व्यक्ति, नेता या घटना की तरफ था। इस अस्पष्टता ने मामले को और उलझा दिया है और तमाम तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं। फिलहाल पार्टी की ओर से इस पोस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भीतरखाने इसे लेकर हलचल जरूर बढ़ गई है।