  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नौतनवा में रेलवे अंडरपास के पास अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी, हत्या या हादसा? जांच में जुटी पुलिस

नौतनवा में रेलवे अंडरपास के पास अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी, हत्या या हादसा? जांच में जुटी पुलिस

कपड़े की दुकान पर काम करने वाले 50 वर्षीय राकेश भारती का मिला शव, सिर पर गंभीर चोट; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जनपद के नौतनवा कस्बे के राजेंद्र नगर रेलवे अंडरपास के पास सोमवार सुबह एक व्यक्ति का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पढ़ें :- लखनऊ-कानपुर का सफर हुआ आसान: 35-45 मिनट में पूरा होगा सफर, CM योगी बोले-यह सब आज नए उत्तर प्रदेश की है पहचान

मृतक की पहचान थाना नौतनवा क्षेत्र के बरवा भोज गांव निवासी करीब 50 वर्षीय राकेश भारती के रूप में हुई है। वह नौतनवा कस्बे में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि नौतनवा से गोरखपुर जा रही ट्रेन में सफर कर रही गांव की एक महिला की नजर शव पर पड़ी। पहचान होने के बाद उसने तत्काल परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह चोट किसी हमले में लगी या किसी दुर्घटना का परिणाम है। इसी बिंदु को लेकर पुलिस हत्या और हादसे—दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, राकेश भारती पारिवारिक विवाद के चलते अपने घर से अलग रह रहे थे।

थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला हत्या का है या दुर्घटना का। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।

पढ़ें :- आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार, घर से मिला था 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और 1.62 करोड़ कैश

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ-कानपुर का सफर हुआ आसान: 35-45 मिनट में पूरा होगा सफर, CM योगी बोले-यह सब आज नए उत्तर प्रदेश की है पहचान

लखनऊ-कानपुर का सफर हुआ आसान: 35-45 मिनट में पूरा होगा सफर, CM...

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार, घर से मिला था 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और 1.62 करोड़ कैश

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार गिरफ्तार, घर...

सपा का PDA कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि सत्ता हासिल करने का है प्रपंच: केशव प्रसाद मौर्य

सपा का PDA कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि सत्ता हासिल करने का है...

राजनैतिक राम भक्त न होते तो मंदिर से चढ़ावा चोरी न होता, 'सिर्फ BJP, VHP और RSS की है सारी जवाबदेही' : प्रियंका चतुर्वेदी

राजनैतिक राम भक्त न होते तो मंदिर से चढ़ावा चोरी न होता,...

नौतनवा में रेलवे अंडरपास के पास अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी, हत्या या हादसा? जांच में जुटी पुलिस

नौतनवा में रेलवे अंडरपास के पास अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी, हत्या...

‘एथनॉल’ मुनाफ़ाख़ोरी का नया नाम है, सरकार बताए कि चंद मुनाफ़ाख़ोरों के लिए वो जनता का शोषण क्यों कर रही: अखिलेश यादव

‘एथनॉल’ मुनाफ़ाख़ोरी का नया नाम है, सरकार बताए कि चंद मुनाफ़ाख़ोरों के...