भगवा रंग की लुंगी पहन युवक पहुंचा नॉन वेज खाने हो गई पिटाई, देखें वायरल वीडियो

लखनऊ। भगवा रंग की लुंगी पहन कर एक ढाबे पर पहुंचे युवक की पिटाई हो गई। मारने वाले ने एक के साथ गॉली गलौज भी जमकर की है। युवक भगवा रंग की लुंगी पहन कर नॉनवेज खाने ढाबे पर गया था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ थाने ले गई। एक पर शांति भंग की कार्रवाई की गई है। वहीं दो लोगों पर धारा 34 के तहत चालान काटा गया है।

लखनऊ के रेस्टोरेंट में ऑरेंज (भगवा) लुंगी पहनकर नॉनवेज खाने गए दिनेश शर्मा की पिटाई हुई। गालियां देने वाला और थप्पड़ मारने वाला शख्स नरेंद्र सिंह है। pic.twitter.com/sqY8nSSF18 — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) August 19, 2025

लखनऊ के गोसाईगंज स्थित केजीएन ढाबे में बीते रविवार देर रात करीब एक बजे कस्बे में रहने वाला दिनेश शर्मा और दोस्त सुभाष कनौजिया के साथ नॉनवेज खाने गया था। दिनेश भगवा रंग की लुंगी पहने हुए था। इस बीच नरेंद्र सिंह पहुंचे और उन्होने दिनेश को भगवा लुंगी पहनकर नॉनवेज खाने पर एतराज किया। इस बात पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। दोनों में गाली-गलौज शुरू हो गई। सुभाष उठा नरेंद्र से हाथापाई और मारपीट करने लगा। दोनों में विवाद बढ़ गया है। भगवा पहने दिनेश की पिटाई हो गई। इस बीच बवाल बढ़ता देख ढाबा मालिक सिराजुद्दीन ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। गोसाईगंज पुलिस मौके पर पहुंची तीनों को लेकर थाने गई। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुभाष ने हाथापाई की थी। उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है। वहीं, नरेंद्र और दिनेश शर्मा का दफा 34 में चालान किया गया है।