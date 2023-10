Aadhaar Data Leak : 81.5 करोड़ भारतीयों का आधार समेत निजी डाटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध, मीडिया रिपोर्ट में दावा

Aadhaar Data Leak : बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा फर्म रिसिक्योरिटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 815 मिलियन यानी 81.5 करोड़ भारतीयों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी डार्क वेब पर लीक हो गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, नाम, फोन नंबर, पता, आधार, पासपोर्ट जानकारी सहित डेटा ऑनलाइन बिक्री के लिए है। रिसिक्योरिटी ने एक ब्लॉगपोस्ट में लिखा, “9 अक्टूबर को, ‘pwn0001’ नाम से जाने वाले एक धमकी देने वाले अभिनेता ने ब्रीच फ़ोरम पर 815 मिलियन “भारतीय नागरिक आधार और पासपोर्ट” रिकॉर्ड्स तक पहुंच के लिए दलाली करते हुए एक थ्रेड पोस्ट किया। भारत की पूरी आबादी 1.486 बिलियन से अधिक है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी हंटर (HUMINT) इकाई के जांचकर्ताओं, जिन्होंने धमकी देने वाले अभिनेता से संपर्क स्थापित किया था, को पता चला कि वे पूरे आधार और भारतीय पासपोर्ट डेटाबेस को 80,000 डॉलर में बेचने के इच्छुक थे।

⚠️ India Biggest Data Breach

Unknown hackers have leaked the personal data of over 800 million Indians Of COVID 19.

The leaked data includes:

* Name

* Father's name

* Phone number

* Other number

* Passport number

* Aadhaar number

* Age#DataBreach #dataleak #CyberSecurity pic.twitter.com/lUaJS9ZPDr

