नौतनवा नगर में रमज़ान के अवसर पर जरूरतमंद परिवारों को सहायता, आगाज़ फाउंडेशन ने वितरित की रमज़ान किट

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: रमज़ान माह के दौरान जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आगाज़ फाउंडेशन द्वारा नौतनवा स्थित कार्यालय पर विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था ने कुल 45 जरूरतमंद लोगों को रमज़ान किट प्रदान की, ताकि उन्हें रोज़ा, सहरी और इफ़्तार की तैयारी में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

कार्यक्रम में नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने हाथों से जरूरतमंद परिवारों को किट वितरित करते हुए कहा कि “रमज़ान का महीना त्याग, सेवा और भाईचारे का प्रतीक है। समाज के सक्षम लोगों को आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।”

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आगाज़ फाउंडेशन के संस्थापक वसीम खान ने की। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य नगर के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को असहाय महसूस होने से रोकना है। उनके अनुसार, संस्था भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य नियमित रूप से करती रहेगी, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को राहत मिल सके।

वितरित की गई रमज़ान किट में दैनिक उपयोग की कई आवश्यक सामग्री शामिल थी, जिससे परिवारों को रमज़ान के दौरान काफी सहायता मिली। उपस्थित नागरिकों और समाजसेवियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता और सौहार्द की मिसाल बताया।

कार्यक्रम का समापन जरूरतमंदों की दुआओं और आपसी भाईचारे के संदेश के साथ हुआ।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट 

