‘एक देश एक चुनाव‘ का आम आदमी पार्टी ने किया विरोध, समिति को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एनडीए के साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन सबके बीच एक बार फिर ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ को लेकर बहस तेज हो गयी है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ पर अपने विचार उच्च स्तरीय समिति को विचार के लिए भेजे।

आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने उच्च स्तरीय समिति, एक राष्ट्र, एक चुनाव के सचिव नितेन चंद्रा को पत्र लिखा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि, आप एक देश एक चुनाव के विचार का पुरजोर विरोध करती है।

Aam Aadmi Party strongly opposes the idea of 'One Nation One Election'

▪️ONOE will damage the idea of parliamentary democracy, basic structure of the Constitution & federal polity of the country

▪️It is unable to deal with hung legislature, will actively encourage the evil of… pic.twitter.com/dhddINwx2r

— AAP (@AamAadmiParty) January 20, 2024