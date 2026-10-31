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AAP Candidate List : पंजाब चुनाव के लिए आप ने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, देखें- किसको मिला टिकट

AAP Candidate List : आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपने 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सीएम भगवंत मान धूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

AAP Candidate List : आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपने 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सीएम भगवंत मान धूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है।

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पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट

1-7बटाला (Batala)अमनशेर सिंह (शेरी कलसी)
2-11अजनाला (Ajnala)कुलदीप सिंह धालीवाल
3-19अमृतसर दक्षिण (Amritsar South)डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर
4-21तरनतारन (Tarn Taran)हरमीत सिंह संधू
5-22खेमकरण (Khem Karan)सरवन सिंह धुन
6-31नकोदर (Nakodar)सुश्री इंदरजीत कौर मान
7-33करतारपुर (Kartarpur)बलकार सिंह
8-40दसूया (Dasuya)करमबीर सिंह घुमान
9-41उर्मर (Urmar)जसवीर सिंह राजा गिल
10-43होशियारपुर (Hoshiarpur)ब्रह्म शंकर शर्मा जिम्पा
11-44चब्बेवाल (Chabbe​​wal)ईशांक कुमार चब्बेवाल
12-45गढ़शंकर (Garhshankar)जय किशन सिंह रौड़ी
13-48बलाचौर (Balachaur)सुश्री संतोष कटारिया
14-50रूपनगर (Rupnagar)दिनेश चड्ढा
15-53एस.ए.एस. नगर (S.A.S. Nagar)कुलवंत सिंह
16-55फतेहगढ़ साहिब (Fatehgarh Sahib)लखबीर सिंह राय
17-56अमलोह (Amloh)गुरिंदर सिंह गैरी वड़िंग
18-58समराला (Samrala)जगतार सिंह दयालपुरा
19-60लुधियाना पूर्व (Ludhiana East)दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला
20-62आत्म नगर (Atam Nagar)कुलवंत सिंह सिद्धू
21-63लुधियाना सेंट्रल (Ludhiana Central)अशोक पराशर पप्पी

 

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