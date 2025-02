Abhishek Banerjee महाकुंभ में शूटिंग करते आए नजर, इंटरनेट पर मचा तहलका

मुंबई: अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसमें वो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में पहुंचे है. जहां पर लाखों लोगों की भीड़ नजर आ रही है. वहीं एक्टर को वहां शूटिंग करते देखा जा रहा है. उनके साथ एक्ट्रेस सहाना गोस्वामी भी नजर आ रही है. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) इन फोटोज में भीड़ में शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. उनके साथ क्रू मेंबर्स भी नजर आ रहे है. धूप से बचने के लिए टीम ने पूरा इंतजाम किया था. उनके आसपास सिक्योरिटी भी नजर आ रही है. वहीं उनकी ये फोटोज देखकर फैंस काफी ज्यादा शॉक्ड नजर आ रहे है.

#Stree actor #AbhishekBanerjee, popularly known as #Jana, was recently seen at the Mahakumbh in Prayagraj alongside actress #SahanaGoswami. Based on the pictures, it appears that the duo is filming for their project amidst the ongoing sacred gathering at the Mahakumbh.#Celebs pic.twitter.com/bNmQV5fTsf

— Filmfare (@filmfare) February 19, 2025