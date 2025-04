अभिषेक शर्मा ने 6 मैचों से जेब रखी थी पर्ची, शतक जड़ते ही लहराया; जानिए किसके लिए और क्या लिखा था?

Abhishek Sharma Note Celebration: आईपीएल 2025 में लगातार चार मैच हराने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को एक बार फिर वो काम किया, जिसने उन्हें पिछले सीजन में सबसे खतरनाक बल्लेबाजी खेमा बना रखा था। दरअसल, हैदराबाद में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने मेजबान के सामने 246 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभिषेक शर्मा की 141 रनों की तूफानी पारी के सामने यह लक्ष्य भी छोटा बन गया। इस दौरान एक और बात चर्चा का विषय बनी रही और वो थी अभिषेक के जेब से निकली पर्ची।

पंजाब किंग्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 40 गेंदों में शतक पूरा किया। यह उनके आईपीएल करियर का पहला शतक था। युजवेंद्र चहल की गेंद पर उन्होंने अपना शतक पूरा करने के बाद एक अनोखे अंदाज में इसका जश्न मनाया। अभिषेक ने अपनी जेब से पर्ची निकाली और सनराइजर्स हैदराबाद के डगआउट व फैंस की तरफ लहराया। जिस पर लिखे मैसेज को जानने के लिए स्टेडियम में फैंस उत्सुक दिखे। यहां तक कि पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर खुद को रोक नहीं पाए और यह देखने के लिए बल्लेबाज के पास गए कि उस पर क्या लिखा है।

कैमरे में देखने पर उस कागज पर लिखा था, ‘This one is for Orange Army यानी यह ऑरेंज आर्मी के लिए है।’ यह शतक उनकी ऑरेंज आर्मी यानी उनकी आईपीएल टीम को समर्पित था। इस दौरान ट्रेविस हेड ने भी अभिषेक का भरपूर साथ दिया और दूसरे सबसे बड़े सफल रनचेज़ में अहम भूमिका निभाई। हेड और शर्मा ने 171 रनों की साझेदारी की, जो आईपीएल इतिहास की भी दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

Abhishek does it for the Orange Army

Abhishek Sharma lighting up at the biggest stage with a chase for the ages! 🧡

Watch the LIVE action ➡ https://t.co/HQTYFKNoGR#IPLonJioStar 👉 #SRHvPBKS | LIVE NOW on Star Sports Network & JioHotstar! pic.twitter.com/eFcjcVZgHC

— Star Sports (@StarSportsIndia) April 12, 2025