अभिषेक शर्मा OUT, संजू सैमसन IN : नामीबिया के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव तय

India vs Namibia Playing XI : भारत और नामीबिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मैच खेला जाना है। ग्रुप ए का यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मेजबान टीम इस मैच से पहले भले ही दबाव महसूस न कर रही हो, लेकिन यूएसए के खिलाफ पहली पारी में जो कुछ भी हुआ। उससे सबक लेने की जरूरत है। वहीं, भारत को अपने स्टार ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के बिना ही मैदान में उतरना पड़ सकता है।

दरअसल, अभिषेक शर्मा को पेट की दिक्कत की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उन्हें नामीबिया मैच से एक दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत उन्हें जल्दी वापस लाएगा, क्योंकि उन्हें कम समय में वापस आना है और अगले गेम, जो कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ होगा, इससे पहले ट्रैवल करना है। संजू सैमसन ने मैच से दो दिन पहले पूरे प्रैक्टिस सेशन में लंबी हिट लगाई और मैच से एक दिन पहले फिर से बैटिंग की, जब कम खिलाड़ी आए थे। दोनों दिन, उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर बैटिंग की, और गुरुवार को ओपनिंग करने की उम्मीद है।

दूसरी तरफ, जसप्रीत बुमराह भी फायरल फीवर के बाद ठीक हो गए हैं। उन्होंने नेट्स में जमकर पसीना बहाया। बुमराह के लौटने के बाद मोहम्मद सिराज को बाहर बैठना पड़ सकता है, जिन्होंने यूएसए के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी। इन दो बदलावों के अलावा, कप्तान सूर्य कुमार यादव शायद ही कोई बदलाव करने की सोचेंगे।

नामीबिया के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI

भारत की संभावित XI: संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

