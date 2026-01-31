'मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा...' बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दी नसीहत

Banda News : भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ताजा बयान में कहा है कि मुस्लिम समाज को बुरा-भला कहने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कमियों को दूर करना होगा।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यह कार्यक्रम भाजपा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के आवास पर आयोजित किया गया था। इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खुले मंच से हिंदू समाज के लोगों को नसीहत दी।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, “हिंदुओं को एक बात ध्यान रखनी चाहिए। मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कमियों को सुधारना होगा; तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा… मुझसे पूछो क्या? चलो जातिवाद को खत्म करें, और हम सभी हिंदू एक हो जाएं।”

बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर धार्मिक मुद्दों पर अपने विचार रखते रहे हैं। वह हिंदू एकता के पक्षधर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में उन्होंने ‘सनातन हिंदू एकता पदयात्रा’ की थी। जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना था।