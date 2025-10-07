धीरेंद्र शास्त्री बोले- दीदी जब तक हैं तब तक पश्चिम बंगाल नहीं जाऊंगा…

  1. हिन्दी समाचार
Dhirendra Shastri targeted CM Mamata: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में कथा करने अनुमति न मिलने पर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि ममता बनर्जी तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में हैं, वह राज्य में कथा नहीं करेंगे। अगर कोई और सीएम बनता है तब वह पश्चिम बंगाल जाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि ममता सीएम की कुर्सी पर बनी रहें।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 10 से 12 अक्टूबर तक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन होना था, लेकिन शहर में भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए ममता सरकार ने उनकी कथा करने की परमिशन रद्द कर दी गई। इसको लेकर नाराज धीरेंद्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा के दौरान प्रतिक्रिया दी। कथावाचक ने कहा, ‘अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दीदी जब तक हैं, तब तक पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे।

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा, “दादा आएंगे जब (पश्चिम बंगाल) जाएंगे, पर भगवान करे कि दीदी बनी रहें। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुद्धि ठीक रखें और धर्म के खिलाफ न रहें।” बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बनें रहते हैं। कथावाचक अपने धार्मिक कार्यक्रमों में खुले मंच से हिंदु एकता और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे हैं। वह इस बात को स्पष्ट करते रहे हैं कि उनका किसी भी राजनीतिक दल के पक्षधर नहीं हैं। वे केवल हिंदू और हिंदुत्व के पक्ष में हैं।

