Accident: एक्ट्रेस और उनके पति की लापरवाही ने ली दंपती की जान, वीडियो हुआ वायरल

Accident: शाहरुख खान की फिल्म ‘स्वदेश’ से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस गायत्री जोशी की कार इटली में हादसे का शिकार हो गई. इस दौरान वह अपने पति विकास ओबेरॉय के साथ लेम्बोर्गिनी में सफर कर रही थीं. हालांकि दोनों बाल-बाल बच गए. लेकिन दोनों की लापरवाही से इस हादसे में फरारी कार सवार एक स्विस दंपती की मौत हो गई.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस और उनके पति लग्जरी गाड़ियों के साथ रेस कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा इटली के सार्डिनिया के एक इलाके में हुआ. घटना के वक्त गायत्री और उनके पति अपनी लेम्बोर्गिनी से जा रहे थे.

उनकी कार के आगे-पीछे कई अन्य लग्जरी गाड़ियां भी चल रही थीं. इस दौरान आगे चल रहे एक मिनी ट्रक को ओवरटेक करते समय उनकी गाड़ी ने फरारी को टक्कर मार दी, जो साथ चल रहे मिनी ट्रक से टकरा गई. इस टक्कर से मिनी ट्रक पलट गया और फरारी में आग लग गई, जिससे इसमें सवार दंपती की मौत हो गई.

मृतकों की पहचान स्विट्जरलैंड की 63 वर्षीय मेलिसा क्रौटली और 67 वर्षीय मार्कस क्रौटली के रूप में हुई है. गायत्री ने एक न्यूज वेबसाइट को बताया कि विकास और मैं इटली में हैं. हम यहां एक दुर्घटना (कई कारों की टक्कर) का शिकार हो गए. भगवान की कृपा से हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं.

