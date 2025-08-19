अरे कहना क्या चाहते हो? डायलॉग बोलकर मशहूर हुए अभिनेता ने 91 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, बॉलीवुड में शोक की लहर

Achyut Potdar Passed Away : मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Mr. Perfectionist Aamir Khan) की फिल्म में प्रोफेसर की भूमिका में नजर आए चर्चित अभिनेता अच्युत पोतदार (Actor Achyuta Potdar) का निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में अभिनेता अच्युत पोतदार ने अंतिम सांस ली है। वह हिंदी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म ‘3 इडियट्स’ (Film ‘3 Idiots’) में अच्युत पोतदार (Achyuta Potdar)ने एक प्रोफेसर का रोल किया था।

उनका फिल्म में एक चर्चित डायलाॅग था, ‘अरे कहना क्या चाहते हो?’ यह डायलॉग फिल्म के बाद काफी पॉपुलर हुआ, मीम्स की दुनिया में भी यह डायलॉग खूब इस्तेमाल किया जाता है। अभिनेता अच्युत पाेतदार (Actor Achyuta Potdar) की तबियत 18 अगस्त को अचानक खराब हुई, उन्हें हास्पिटल में भर्ती कराया गया लेकिन वह स्वस्थ्य ना हो सके। अब उनके निधन की खबर सामने आई, इस खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर है। आज अच्युत पोतदार का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

सेना में दी अपनी सेवाएं, 44 साल में शुरू किया अभिनय

मध्य प्रदेश के रीवा में प्रोफेसर के तौर पर अच्युत पोतदार (Achyuta Potdar) ने काम किया। फिर वह सेना में शामिल हुए। 1967 में कैप्टन के पद से रिटायर हुए। आगे चलकर उन्होंने इंडियन ऑयल कंपनी (Indian Oil Company) में काम किया। यही काम करते हुए वह थिएटर से जुड़ गए, स्टेज पर प्ले में एक्टिंग करने लगे। फिर 44 साल की उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। वह फिल्म ‘3 इडियट्स’ (Film ‘3 Idiots’) में एक प्रोफेसर का रोल निभाकर ही मशहूर हुए थे।

इन फिल्मों में भी आए नजर

सिर्फ आमिर खान (Aamir Khan) की ‘3 इंडियट्स’ में ही अच्युत पोतदार ने अभिनय नहीं किया। वह कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। वह ‘दबंग 2’, ‘फेरारी की सवारी’ और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की ‘भूतनाथ’ में भी नजर आए थे। टीवी सीरियल ‘अमिता का अमित’ में भी उन्होंने अभिनय किया।