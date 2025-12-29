सुपरस्टार राम चरण के फिल्म पैड्डी में मुख्य भूमिका में दिखेंग अभिनेता बोमन ईरानी, 27 मार्च को रामनवमी पर होगी रिलीज

मुंबई। दिग्गज अभिनेता बोमन ईरानी (Veteran actor Boman Irani) सुपरस्टार राम चरण और जान्हवी कपूर के साथ पेड्डी फिल्म (peddi movie) में दिखेंगे। यह फिल्म अगले साल रामनवमी (Ram Navami) के अवसर पर 27 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी। मेकर्स ने सेट से एक बिहाइंड-द-सीन्स फोटो शेयर की है, जिसमें ईरानी डायरेक्टर बुची बाबू सना और सिनेमैटोग्राफर आर रत्नवेलु (Director Buchi Babu Sana and Cinematographer R Rathnavelu) के साथ नज़र आ रहे हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है कि इस लेजेंड और सच्चे सिनेमा लवर बोमन ईरानी सर के साथ काम करना एक बहुत बड़ा सम्मान है।

बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित फिल्म पेड्डी (peddi movie) को एक रस्टिक इमोशनल ड्रामा बताया जा रहा है। जो राम चरण के अब तक के सबसे इंटेंस रोल में से एक है। अपनी घोषणा के बाद से ही फिल्म ने अपने स्केल, कास्ट और रहमान के म्यूजिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से पहले ही काफी उम्मीदें जगा दी हैं। नवंबर में मेकर्स ने पहला सिंगल चिकिरी चिकिरी रिलीज़ किया। एआर रहमान (AR Rahman) के जादुई संगीत के साथ राम चरण के सहज मूव्स ने गाने को पहले ही फैंस के दिलों में जगह बना दी है और कई लोग इस मधुर ट्रैक की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही शानदार विज़ुअल्स गाने को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं, जिससे फिल्म पेड्डी में क्या देखने को मिलेगा, इसकी एक झलक मिलती है। इस साल की शुरुआत में राम नवमी पर पेड्डी फर्स्ट शॉट नाम का एक टीज़र रिलीज़ किया गया था। इसमें राम चरण एक रफ अवतार में धूल भरे खेत में चलते हुए, बीड़ी जलाते हुए और यह लाइन बोलते हुए दिखे “मेरे पास जीने के लिए सिर्फ़ एक ज़िंदगी है और मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूं। फिल्म में राम चरण, जान्हवी कपूर, जगपति बाबू, शिव राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा हैं। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित पेड्डी को वृद्धि सिनेमाज बैनर के तहत मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है।