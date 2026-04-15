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अभिनेता गोविंदा ने लिया भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद, कहा- यहां आकर मुझे सच में होती है खुशी

अभिनेता गोविंदा आज ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर गए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपनी इस यात्रा पर खुशी ज़ाहिर की। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के बाद अभिनेता गोविंदा ने कहा कि यहां आकर मुझे सच में बहुत खुशी महसूस हो रही है।

By Satish Singh 
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मुंबई। अभिनेता गोविंदा (actor govinda) मंगलवार को ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर (Shri Jagannath Temple) गए और भगवान जगन्नाथ (Lord Jagannath) का आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपनी इस यात्रा पर खुशी ज़ाहिर की। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के बाद अभिनेता गोविंदा ने कहा कि यहां आकर मुझे सच में बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं हर एक-दो साल में इस मंदिर में आता हूं, लेकिन आज मैं इस यात्रा के लिए भगवान का सच में बहुत आभारी हूं। इस यात्रा के दौरान अभिनेता ने लाल रंग का कुर्ता और उसके साथ सफ़ेद पजामा पहना था।

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श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु का ही एक रूप हैं। यह पूरे देश के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गोविंदा बॉलीवुड के सबसे मशहूर और पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने 1980 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और शुरू में एक्शन और ड्रामा फ़िल्मों में काम किया। इन सालों में एक्टर ने कई हिंदी फ़िल्मों में काम किया और अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और ज़बरदस्त डांस मूव्स की वजह से घर-घर में मशहूर हो गए। 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में, उन्होंने कई हिट फ़िल्में दीं, जिनमें इल्ज़ाम, मरते दम तक, खुदगर्ज, दरिया दिल, जैसी करनी वैसी भरनी, स्वर्ग और हम शामिल हैं। इन फ़िल्मों ने बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक के तौर पर उनकी जगह पक्की कर दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक 2024 में गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जब अलमारी में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस रखते समय वह गलती से चल गई थी। उस समय वह कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद है कि एक्टर जल्द ही अपने रियलिटी शो के साथ टेलीविज़न पर वापसी करेंगे।

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