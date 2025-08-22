  1. हिन्दी समाचार
  3. मौत की झूठी खबर से परेशान अभिनेता रजा मुराद ने दर्ज कराई FIR, बोले- मैं जिंदा हूं बताते-बताते गला सूख गया

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रजा मुराद (Actor Raza Murad) हाल ही में एक परेशान करने वाले मामले का शिकार हुए है। सोशल मीडिया पर उनकी झूठी मौत की खबर फैल गई, जिसके बाद अभिनेता को न सिर्फ मानसिक तनाव झेलना पड़ा बल्कि मजबूर होकर उन्होंने मुंबई के अंबोली पुलिस थाने (Amboli Police Station) में शिकायत दर्ज कराई है।

जानें क्या है पूरा मामला?

अपने करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके एक्टर रजा मुराद (Actor Raza Murad)  ने बताया कि उनकी मौत की अफवाह इतनी तेजी से फैली कि उन्हें देश-विदेश से लगातार फोन और संदेश आने लगे। किसी ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की तारीख, जन्मतिथि और यहां तक कि श्रद्धांजलि संदेश तक लिख दिया। इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर अभिनेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है।

‘जिंदा हूं, थक गया हूं ये कहकर’

अभिनेता ने बताया कि बार-बार यह सफाई देना कि वे जिंदा हैं, उनके लिए बेहद थका देने वाला रहा। उन्होंने कहा कि उनके गले और होंठ सूख गए हैं यह बताते-बताते कि वे जीवित हैं। लोगों की ओर से लगातार शोक संदेश और संवेदनाएं मिलने लगीं, जिसने उन्हें बेहद आहत किया।

‘छोटी सोच वाले लोग’

इस घटना को उन्होंने शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसे लोग बेहद छोटे स्तर की मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। यही वजह है कि वो दूसरों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें करके संतोष पाते हैं।

पुलिस में शिकायत दर्ज

रजा मुराद (Actor Raza Murad) ने बताया कि पुलिस ने उनकी शिकायत गंभीरता से ली है और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस साजिश के पीछे जो भी शख्स होगा, उसे जल्द पकड़ा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

‘सितारों के साथ बार-बार होता है ऐसा’

अभिनेता ने यह भी कहा कि मशहूर हस्तियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब वे जीवित रहते हैं, तब भी उन्हें सोशल मीडिया पर मृत घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की फेक न्यूज पर अंकुश लगाना जरूरी है और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

रजा मुराद का फिल्मी करियर

रजा मुराद (Actor Raza Murad)  ने 1970 के दशक से लेकर आज तक हिंदी, भोजपुरी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। उनकी गहरी और दमदार आवाज ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उन्होंने फिल्मों में जहां खलनायक की भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीता, वहीं कई बार बड़े भाई जैसे संवेदनशील किरदार भी निभाए। ‘प्रेम रोग’ और ‘पद्मावत’ जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी आज भी यादगार है।

