अभिनेता विजय सेतुपति की फिल्म गॉधी टॉक्स जल्द आ रही है सिनेमा घरों में, गानों में सुनाई देगी एआर रहमान की आवाज

मुंबई। अभिनेता विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी और अदिति राव हैदरी स्टारर फिल्म गांधी टॉक्स (film gandhi talks) 30 जनवरी को सिर्फ सिनेमाघरों में आ रही है। ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान (Oscar-winning music composer AR Rahman) के शानदार संगीत इस फिल्म में आपको सुनाई देगी। फिल्म की रिलीज़ डेट एक नए वीडियो के साथ जारी की गई। रहमान ने इसे अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया और लिखा उन्होंने खामोशी में प्यार किया। उन्होंने खामोशी में पाप किया। उन्होंने खामोशी में दुख झेला। यह फिल्म उसी खामोशी के बारे में बात करती है। एक खामोश वादा। एक ज़ोरदार दस्तक- साल का सबसे दिलचस्प सिनेमाई अनुभव फिल्म गांधी टॉक्स आ रही है।

एक दुर्लभ साइलेंट फिल्म लाने के लिए तैयार गांधी टॉक्स एक साहसिक रचनात्मक छलांग लगाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें रहमान का संगीत भावनाओं और अर्थ को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दर्शकों को एक विचारोत्तेजक और गहन यात्रा का वादा करता है। फिल्म गांधी टॉक्स का निर्देशन किशोर बेलेकर (kishore belekar) ने किया है और यह अधिकांश फिल्मों से अलग है। क्योंकि इसमें कोई संवाद नहीं है। फिल्म के पीछे की सोच के बारे में बात करते हुए, निर्देशक किशोर बेलेकर ने एक रिलीज़ के अनुसार साझा किया। गांधी टॉक्स खामोशी पर भरोसा करने के बारे में एक फिल्म है। जैसा कि भारतीय सिनेमा कहानी कहने के एक सदी से अधिक का जश्न मना रहा है। हम माध्यम के सबसे मौलिक रूप, शुद्ध प्रदर्शन और भावना पर वापस लौटना चाहते थे। विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी और अदिति राव हैदरी के साथ, फिल्म में सिद्धार्थ जाधव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। यह फिल्म 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। गांधी टॉक्स को एक ब्लैक कॉमेडी (black comedy) कहा जा रहा है। यह फिल्म महात्मा गांधी के विचारों और आज के समाज की वास्तविकताओं के बीच के अंतर की पड़ताल करती है। कहानी एक ऐसे युवा व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो पैसे की तंगी से जूझ रहा है और कैसे उसका जीवन एक चोर के जीवन से जुड़ता है। उम्मीद है कि यह फिल्म मूल्यों, लालच और समाज जैसे मुद्दों पर बात करेगी।