  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. ROAR 2026: एक ही फ्रेम में नजर आए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान

ROAR 2026: एक ही फ्रेम में नजर आए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान

आईपीएल के 19वें सीज़न से पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने चेन्नई के मशहूर एमए चिदंबरम स्टेडियम में फ़ैन्स से जुड़ने के लिए ROAR 2026 नाम का एक प्री-सीज़न इवेंट आयोजित किया। रविवार को हुए इस इवेंट में ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने भी लाइव परफ़ॉर्म किया और अपने संगीत और मंच पर अपनी मौजूदगी से पूरे स्टेडियम में समां बांध दिया।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। आईपीएल के 19वें सीज़न से पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने चेन्नई के मशहूर एमए चिदंबरम स्टेडियम में फ़ैन्स से जुड़ने के लिए ROAR 2026 नाम का एक प्री-सीज़न इवेंट आयोजित किया। रविवार को हुए इस इवेंट में ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने भी लाइव परफ़ॉर्म किया और अपने संगीत और मंच पर अपनी मौजूदगी से पूरे स्टेडियम में समां बांध दिया। हालांकि, सबसे ज़्यादा ध्यान तो उनकी सीएसके के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मुलाक़ात ने खींचा। रहमान ने अपने Instagram अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह स्टेडियम में धोनी से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं।

पढ़ें :- राजस्थान रॉयल्स को लगा तगड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ दिग्गज खिलाड़ी, श्रीलंका के ऑलराउंडर शनाका को टीम में मिली जगह

इस क्लिप में रहमान किसी को वीडियो कॉल करते हुए और स्क्रीन पर धोनी को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है और वे एक-दूसरे के साथ हल्के-फुल्के पल बिता रहे हैं। जैसे ही रहमान ने यह वीडियो पोस्ट किया, फ़ैन्स ने कमेंट सेक्शन में आकर इस पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने लिखा कि मेरे दो सबसे पसंदीदा लोग। दूसरे ने कहा कि मेरी ज़िंदगी के दो सबसे बड़े प्यार एक साथ। तीसरे यूज़र ने कमेंट किया मेरे आदर्श एक ही फ़्रेम में। इस इवेंट में CSK की पिछली विजेता टीमों के कई पुराने सितारे भी एक साथ नज़र आए। अंबाती रायडू, मैथ्यू हेडन, मुथैया मुरलीधरन, पार्थिव पटेल, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह, मुरली विजय और अन्य खिलाड़ी भी इस मौके पर मौजूद थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ROAR 2026: एक ही फ्रेम में नजर आए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान

ROAR 2026: एक ही फ्रेम में नजर आए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह...

'अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे ही नहीं....' अश्विन ने LSG की प्लेइंग इलेवन को लेकर किया बड़ा दावा

'अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे ही नहीं....' अश्विन ने LSG की प्लेइंग इलेवन को...

आईपीएल 2026 से आकाशदीप बाहर, KKR में स्टार गेंदबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री

आईपीएल 2026 से आकाशदीप बाहर, KKR में स्टार गेंदबाज की वाइल्ड कार्ड...

राजस्थान रॉयल्स को लगा तगड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ दिग्गज खिलाड़ी, श्रीलंका के ऑलराउंडर शनाका को टीम में मिली जगह

राजस्थान रॉयल्स को लगा तगड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ दिग्गज खिलाड़ी,...

दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर फैली अफवाह, खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर डाला हसने वाला इमोजी

दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर फैली अफवाह, खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर...

IPL 2026 से पहले प्रैक्टिस मैच में जीशान ने ईशान किसन को दिखाया बाहर का रास्ता, VIDEO वायरल

IPL 2026 से पहले प्रैक्टिस मैच में जीशान ने ईशान किसन को...