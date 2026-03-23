ROAR 2026: एक ही फ्रेम में नजर आए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान

नई दिल्ली। आईपीएल के 19वें सीज़न से पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने चेन्नई के मशहूर एमए चिदंबरम स्टेडियम में फ़ैन्स से जुड़ने के लिए ROAR 2026 नाम का एक प्री-सीज़न इवेंट आयोजित किया। रविवार को हुए इस इवेंट में ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने भी लाइव परफ़ॉर्म किया और अपने संगीत और मंच पर अपनी मौजूदगी से पूरे स्टेडियम में समां बांध दिया। हालांकि, सबसे ज़्यादा ध्यान तो उनकी सीएसके के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मुलाक़ात ने खींचा। रहमान ने अपने Instagram अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह स्टेडियम में धोनी से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं।

इस क्लिप में रहमान किसी को वीडियो कॉल करते हुए और स्क्रीन पर धोनी को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है और वे एक-दूसरे के साथ हल्के-फुल्के पल बिता रहे हैं। जैसे ही रहमान ने यह वीडियो पोस्ट किया, फ़ैन्स ने कमेंट सेक्शन में आकर इस पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने लिखा कि मेरे दो सबसे पसंदीदा लोग। दूसरे ने कहा कि मेरी ज़िंदगी के दो सबसे बड़े प्यार एक साथ। तीसरे यूज़र ने कमेंट किया मेरे आदर्श एक ही फ़्रेम में। इस इवेंट में CSK की पिछली विजेता टीमों के कई पुराने सितारे भी एक साथ नज़र आए। अंबाती रायडू, मैथ्यू हेडन, मुथैया मुरलीधरन, पार्थिव पटेल, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह, मुरली विजय और अन्य खिलाड़ी भी इस मौके पर मौजूद थे।