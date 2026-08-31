Actress Manasi Parekh : नेपाल आपदा के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, भावुक हो कर बताया त्रासदी का मंजर

actress Manasi Parekh : नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास अचानक आई बाढ़ के बीच एक्टर मानसी पारेख चीन और नेपाल से होते हुए मुश्किल सफ़र के बाद मुंबई लौट आई हैं। जब यह आपदा आई, तब पारेख कैलाश मानसरोवर यात्रा (Kailash Mansarovar Yatra) के लिए तिब्बत में थीं। बॉलीवुड और टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस मानसी पारेख (Renowned actress Manasi Parekh) हाल ही में आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु (Spiritual Guru Sadhguru) के ईशा फाउंडेशन के अंतर्गत 90 से ज्यादा लोगों के साथ कैलाश मान सरोवर यात्रा पर गई थीं।

एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी वापसी की यात्रा के बारे में जानकारी दी और बताया कि चीन से निकलकर नेपाल बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल अनुभव था।

सुरक्षित घर पहुँचने के बाद, मानसी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर कई पोस्ट करके उन फ़ैन्स और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मैसेज, कॉल और दुआओं के ज़रिए उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में, जिसे उन्होंने बेहद कठिन कुछ दिन बताया, उन्हें इस समर्थन से बहुत मदद मिली।

चार घंटे तक अपनी बस में फँसे रहे

मानसी ने बताया कि चीन के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन (Tibet Autonomous Region) के शहर न्यालम (Nyalam) में ज़बरदस्त भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण वह और बाकी लोग लगभग चार घंटे तक अपनी बस में फँसे रहे। सड़क साफ़ होने के बाद, उन्होंने सड़क के रास्ते नेपाल की ओर अपनी यात्रा जारी रखी।

हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था

इसके बाद उन्होंने नेपाल बॉर्डर पर हुए एक और भूस्खलन के बारे में बताया। मानसी ने लिखा, “फिर बस से 40 मील का लंबा सफ़र तय करने के बाद हम नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे, जहाँ एक और भूस्खलन हुआ था। हमें वहाँ से पैदल ही गुज़रना पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ़ इंतज़ार कर रही बसों तक पहुँचने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था।”

वहाँ से आगे का सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने काठमांडू तक की बस यात्रा को अपने अब तक के सबसे उबड़-खाबड़ सफ़रों में से एक बताया। उन्होंने कहा, “और फिर काठमांडू तक का सफ़र, जो 4 घंटे का था, हमारी ज़िंदगी का सबसे उबड़-खाबड़ बस सफ़र रहा।”

यह मुश्किल सफ़र सार्थक था

हालाँकि, मानसी के लिए यह मुश्किल सफ़र सार्थक था क्योंकि इसका मतलब था मुंबई वापस लौटना और अपने परिवार से मिलना। उन्होंने लिखा, “लेकिन यह सब सार्थक था क्योंकि इसका मतलब था मुंबई वापस आना, अपने परिवार के पास आना और अपनी बेटी को चूम पाना।”

परिवार से मिलकर भावुक हुईं मानसी पारेख

एयरपोर्ट पर मानसी के पहुँचने का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है और इसे काफ़ी शेयर किया जा रहा है। इस भावुक क्लिप में उन्हें अपने पति, सिंगर पार्थिव गोहिल और अपनी बेटी निर्वी से दोबारा मिलते हुए देखा जा सकता है।