अभिनेत्री निक्की तंबोली को हुआ डेंगू, फैंस से हेल्थ अपडेट किया साझा

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री और रियलिटी शो स्टार निक्की तंबोली (Actress Nikki Tamboli), जिन्हें बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) से काफी पहचान मिली थी। एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उन्हें डेंगू (Dengue) हो गया है। अभिनेत्री ने रविवार को अपने प्रशंसकों से हेल्थ अपडेट (Health Update) साझा किया।

एक्ट्रेस ने खुद शेयर की जानकारी

निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें डेंगू पॉजिटिव (Dengue Positive) आया है।