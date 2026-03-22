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रैंप पर दिखा अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का जलवा, लाल रंग के गहने ने जीता सबका दिल

मुंबई में सिनेमा, फैशन और आज के ज़माने की कहानियों का एक शानदार मेल देखने को मिला। जब Lakme Fashion Week x FDCI 2026 ने जाने-माने डिज़ाइनरों और बॉलीवुड सितारों को एक मंच पर इकट्ठा किया। इस मौके पर तमन्ना भाटिया और शनाया कपूर ने भूमिका शर्मा और रितिका मिर्चांदानी के कलेक्शन के लिए शोस्टॉपर बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। मुंबई में सिनेमा, फैशन और आज के ज़माने की कहानियों का एक शानदार मेल देखने को मिला। जब Lakme Fashion Week x FDCI 2026 ने जाने-माने डिज़ाइनरों और बॉलीवुड सितारों को एक मंच पर इकट्ठा किया। इस मौके पर तमन्ना भाटिया और शनाया कपूर ने भूमिका शर्मा और रितिका मिर्चांदानी के कलेक्शन के लिए शोस्टॉपर बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। भूमिका शर्मा के लिए शोस्टॉपर के तौर पर तमन्ना भाटिया ने रैंप पर जलवा बिखेरा। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लहंगा पहना था। इस आउटफिट का बेस गहरे लाल रंग का था, जिस पर चांदी के रंग की फूलों और पत्तियों की बारीक कढ़ाई की गई थी। इस लहंगे के साथ एक स्लीवलेस, कोर्सेट-स्टाइल की चोली पहनी गई थी, जिसका गला काफी डीप और हॉल्टर-स्टाइल का था। इसके साथ एक घेरदार, ऊंची कमर वाली स्कर्ट थी और हरे रंग की बोल्ड ज्वेलरी ने इस पूरे लुक को और भी शानदार बना दिया था।

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इस फैशन इवेंट में अपनी मौजूदगी के बारे में बात करते हुए तमन्ना ने कहा कि यह साल मेरे लिए खास तौर पर बहुत मायने रखता है। इस साल गैलरीज़ के साथ बहुत सारे कोलेबोरेशन हुए हैं और हर चीज़ में काफ़ी विविधता देखने को मिली है। आपको यह देखने का मौका मिलता है कि डिज़ाइनर क्या पेश कर रहे हैं। नए ट्रेंड्स क्या हैं और अगले साल लोग किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अपने दो दशक पूरे होने के मौके पर। इस एक्ट्रेस ने अपनी क्रिएटिव यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं हमेशा आगे के बारे में सोचती हूं और भविष्य के लिए कुछ नया रचती रहती हूं। खासकर अपनी ज्वेलरी के ज़रिए। एक कलाकार के तौर पर किसी भी कला को सचमुच समझने और उसकी कद्र करने में कई साल कभी-कभी तो कई दशक भी लग जाते हैं। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सीख ही रही हूं। फैशन के अलावा, तमन्ना ने अपनी आने वाली फिल्म Vvan के बारे में भी बात की। यह एक लोक-कथाओं और पौराणिक कहानियों पर आधारित थ्रिलर फिल्म है, जिसमें वह सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ नज़र आएंगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह फ़िल्म कमर्शियल अपील और एक मज़बूत भावनात्मक आधार का बेहतरीन मेल है।

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