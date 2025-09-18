SEBI ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मामले में अदाणी समूह को दी क्लीन चिट, हेरफेर के आरोप किए खारिज

नई दिल्ली। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले (Hindenburg Report Case) में अदाणी समूह (Adani Group) को शेयर बाजार नियामक सेबी से क्लीन चिट (Clean Chit) मिली है। सेबी (SEBI) ने गुरुवार को अरबपति गौतम अदाणी और उनकी समूह कंपनियों, जिनमें अदाणी पोर्ट्स और अदाणी पावर शामिल हैं, के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च (American short-seller Hindenburg Research) की ओर से लगाए गए स्टॉक हेरफेर के आरोपों को खारिज कर दिया।

यह आदेश अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड, एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, गौतम शांतिलाल अडानी और राजेश शांतिलाल अदाणी पर लागू होता है। मामले पर विचार करने के बाद, सेबी ने कहा कि उसने “बिना किसी निर्देश के नोटिस प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ तत्काल कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अमेरिका स्थित वित्तीय अनुसंधान फर्म और शॉर्टसेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research)की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गयाथा कि एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग विभिन्न अदाणी समूह (Adani Group) कंपनियों से सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अदाणी पावर को वित्तपोषित करने के लिए धन भेजने के साधन के रूप में किया गया था।