अयोध्या मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार मामले में जांच में देरी पर अपर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ. अर्पणा यू से मांगा स्पष्टीकरण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (अयोध्या मेडिकल कॉलेज) के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार (Former Principal Dr. Gyanendra Kumar) पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप कॉलेज में अनियमित वित्तीय लेन-देन, अनधिकृत फर्मों से खरीदारी, कमीशन की मांग और अन्य अनियमितताओं से जुड़े हैं। हाल ही में, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अमित घोष (Additional Chief Secretary, Health and Medical Education, Amit Ghosh) ने जांच में हो रही देरी से नाराजगी जताई है और चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ. अर्पणा यू (Director General of Medical Education Dr. Arpana U) से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

अपर मुख्य सचिव अमित घोष (Additional Chief Secretary Amit Ghosh) ने जांच में देरी को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने महानिदेशक डॉ. अर्पणा यू (Dr. Arpana U, Director General of Medical) से तत्काल रिपोर्ट मांगी है, जिसमें समिति की आख्या, लोकायुक्त की प्रगति और आगे की कार्रवाई की सिफारिशें शामिल होंगी। मामला अभी भी चल रहा है, और लोकायुक्त स्तर पर अंतिम निर्णय बाकी है। कोई नई गिरफ्तारी या चार्जशीट दाखिल होने की खबर नहीं है, लेकिन सरकारी स्तर पर सख्ती बढ़ रही है।

शासन के तरफ से 21 अप्रैल 2025 को जारी पत्र संख्या-1/936355/2025-71-3099/72/2025-03 एवं 26 अप्रैल 2025 को पत्र संख्या-1/1005857/2025-71-3099/72/2025-03 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निम्नलिखित शिकायतों के संबंध में जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

पहला सदस्य सचिव, शासी निकाय/प्रधानाचार्य, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महावि‌द्यालय के पत्र दिनाक 25.03.2025 ‌द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महावि‌द्यालय, अयोध्या के तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार ‌द्वारा अवकाश अवधि में चेकों पर हस्ताक्षर करने एवं आपूर्ति हेतु (GEM Contract) जारी कर सरकारी धन के अनाधिकृत व्यय के संबंध में शिकायत की गयी।

दूसरा श्री जगदीश चन्द्र मिश्र पुत्र स्व० लक्ष्मीकात मिश्र, ग्राम-विंदा मिश्र का पूरा (पडियाना) पोस्ट- खपराडीह, जनपद अयोध्या के पत्र 12 अप्रैल 2025 ‌द्वारा पूर्व प्रधानाचार्य ज्ञानेन्द्र कुमार संप्रति सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ.प्र. लखनऊ ‌द्वारा अपने पद एवं प्रभाय का दुरुपयोग कर किए गये आपराधिक कृत्य में संलिप्त मुख्य अभियुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार पूर्व प्रधानाचार्य को बर्खास्त करते हुए, ज्ञानेन्द्र कुमार एवं निर्मल कुमावत व ऋतु के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (Medical Council of India) से रजिस्ट्रेशन निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया गया।

उप सचिव शासन चंद्रशेखर मिश्र ने कहा कि इस संबंध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त जांच आख्या अभी तक अप्राप्त है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरणों में आप ‌द्वारा नामित जांच अधिकारी से विलम्ब किए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।