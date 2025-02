AFG vs ENG : अफगानिस्तान ने फिर किया बड़ा उलटफेर, इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से किया आउट

AFG vs ENG: अफगानिस्तान (Afghanistan) ने बुधवार को चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। बता दें कि यह मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium, Lahore) में खेला गया। अफगानिस्तान (Afghanistan) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 325 रन बनाए। इंग्लैंड ने इसका पीछा करते हुए 49.5 ओवर में 317 रन बनाए और मैच हार गई। इस हार के साथ ही इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

इब्राहिम जादरान की ऐतिहासिक पारी

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम की ओर से इब्राहिम जादरान ने शानदार शतकीय पारी खेली और 146 गेंदों में 177 रन बनाए। उनकी इस पारी में 12 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। जादरान की इस पारी के दम पर अफगानिस्तान (Afghanistan) ने 7 विकेट पर 325 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। यह इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी रहा।

