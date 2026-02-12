अंपायर से भिड़ना अफगानी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को पड़ा भारी, आईसीसी ने सुनाई सजा

Mohammad Nabi fined by ICC : साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में अफ़गानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को अंपायर से बाहर करना भारी पड़ गया है। जिसके लिए आईसीसी ने अफगानी खिलाड़ी पर जुर्माना ठोका है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, यह मैच सुपर ओवर तक पहुंचा था। जहां साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की।

आईसीसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, अफ़गानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप D मैच के दौरान ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए मैच फ़ीस का 15 परसेंट जुर्माना लगाया गया है। नबी को ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के आर्टिकल 2.4 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ़ के लिए है, जो “इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के निर्देश को न मानने” से जुड़ा है।

यह घटना अफ़गानिस्तान की पारी के 14वें ओवर की शुरुआत में हुई, जहाँ नबी साउथ अफ्रीका के पेसर लुंगी एनगिडी के रिस्ट बैंड को लेकर अंपायरों से भिड़ गए। मैच रोमांचक हालात में खत्म हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने दो ड्रामैटिक सुपर ओवर के बाद नबी की टीम पर छोटी जीत दर्ज की।