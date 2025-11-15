  1. हिन्दी समाचार
  3. बिहार चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद भाजपा का बड़ा एक्शन, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से किया आउट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) में एनडीए (NDA) की बड़ी जीत हुई है। इसके अगले दिन बीजेपी (BJP)  ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (Former Union Minister RK Singh) को पार्टी से निकाल दिया है। उन्हें 6 साल के लिए भाजपा (BJP) से बाहर किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) में एनडीए (NDA) की बड़ी जीत हुई है। इसके अगले दिन बीजेपी (BJP)  ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (Former Union Minister RK Singh) को पार्टी से निकाल दिया है। उन्हें 6 साल के लिए भाजपा (BJP) से बाहर किया गया है। आरा से भाजपा (BJP) के सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) में मंत्री रह चुके आरके सिंह (RK Singh)  बीते लंबे समय से पार्टी में सक्रिय नहीं थे। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते यह कार्रवाई की गई।

पढ़ें :- बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक अग्रवाल व कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को किया सस्पेंड

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections)  के दौरान आरके सिंह (RK Singh)  ने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) को तारापुर से वोट नहीं देने की अपील भी की थी। आरके सिंह ने एनडीए (NDA)  द्वारा अनंत सिंह, विभा देवी समेत दागदार नेताओं को टिकट देने पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा शाहाबाद क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) समेत भाजपा की चुनावी रैलियों में आरके सिंह नहीं नजर आए थे।

हालांकि, चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी और गठबंधन के नेताओं को घेरने वाले आरके सिंह (RK Singh) पर भाजपा ने चुप्पी साधे रखी थी। चुनाव के दौरान उन पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए और रिजल्ट आए, पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया। फरवरी 2025 में आरके सिंह (RK Singh)  ने भोजपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाया था कि भाजपा के कुछ नेताओं ने पैसा देकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) काराकाट लोकसभा (Karakat Lok Sabha) से निर्दलीय चुनाव लड़वाया था। उस चुनाव में काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा (NDA candidate Upendra Kushwaha) की हार हुई थी। वहीं, आरा से अपनी हार की वजह भी आरके सिंह (RK Singh)  ने भाजपा के ही अंदर के नेताओं की साजिश बताई थी।

