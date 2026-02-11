लंबे इंतजार के बाद आ रही है वेब सीरीज फर्जी का अगला पार्ट, अभिनेता शाहिद कपूर ने पोस्ट कर दी जानकारी

मंबई। तीन साल के लंबे इंतज़ार के बाद शाहिद कपूर (shahid kapoor) ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि वेब सीरीज फर्जी का दूसरा सीजन बन रहा है। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह अनाउंसमेंट की, जिससे फैंस में क्रेजीनेस फैल गई। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, शाहिद ने राज निदिमोरू और कृष्णा दसरकोथपल्ली के साथ एक फोटो शेयर की, जिन्हें राज और डीके के नाम से जाना जाता है, जो सीरीज के क्रिएटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। डेवलपमेंट को कन्फर्म करते हुए शाहिद ने लिखा कि फेकर्स वापस आ गए हैं। राज और डीके ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस अपडेट को कन्फर्म किया। दोनों ने नोटों के ढेर की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा था, राउंड 2 चल रहा है, जो पॉपुलर सीरीज़ की वापसी का ऑफिशियल इशारा था।

इससे पहले, दूसरे सीज़न के बारे में बात करते हुए, शाहिद ने कहा कि मुझे पक्का फ़र्ज़ी सीज़न 2 होगा लेकिन इन चीज़ों में वक़्त लगता है। एक वेब सीरीज बनाने में दो साल लगते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन एक साल लग जाता है। इसके बाद उसको 35-40 भाषाओं में डब करते हैं और 200 देशों में रिलीज़ करते हैं। जब शूट होगा तो उसके एक साल बाद रिलीज़ होगा, तो मुझे लगता है डेर दो साल तो है फ़र्ज़ी सीज़न 2 में पक्का। फ़र्ज़ी में शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के के मेनन, भुवन अरोड़ा, रेजिना कैसेंड्रा और अमोल पालेकर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स की पूरी टीम थी। अहम रोल कहानी एक छोटे-मोटे ठग सनी (शाहिद का रोल) की ज़िंदगी के आस-पास घूमती है, जो एक पर्फेक्ट ठगी करते हुए खुद को अंधेरे में फंसा हुआ पाता है। लेकिन एक गुस्सैल और अलग तरह का टास्क फोर्स ऑफिसर (विजय सेतुपति का रोल) ने देश को अपने खतरे से छुटकारा दिलाने को अपना मिशन बना लिया है।