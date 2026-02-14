फिल्म ओ ​रोमियो ले बॉक्स ऑफिस पर कि धीमी शुरुआत, शाहिद कपूर ने पोस्ट कर विश किया वैलेंटाइन्स डे

मुंबई। व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने बतायसा कि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की नवीनतम सहयोग से बनी फिल्म ओ’रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अपने कारोबार की धीमी गति से शुरुआत की। फिल्म ने अपने उद्घाटन के दिन 9.01 करोड़ रुपए कमाए है। तरण आदर्श को उम्मीद है कि वैलेंटाइन डे के कारण शनिवार को संग्रह में सुधार हो सकता है, लेकिन रविवार को भारत-पाकिस्तान मैच के साथ, कारोबार में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

फिल्म ओ रोमियो ने धीमी शुरुआत की, हालांकि दिन चढ़ने के साथ संग्रह कई गुना बढ़ गया। विशेष रूप से शाम और रात के शो के दौरान। शहरी केंद्रों ने तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। बेहतर सप्ताहांत परिणाम दिखाने के लिए फिल्म को शनिवार और रविवार को ठोस वृद्धि देखनी चाहिए। वेलेंटाइन डे से शनिवार को दर्शकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। फिल्म ओ रोमियो शाहिद और विशाल भारद्वाज की फिल्म कमीने, हैदर और रंगून के बाद चौथी फिल्म है। सुबह-सुबह शाहिद ने फिल्म की कई तस्वीरें शेयर कीं और सभी को हैप्पी वैलेंटाइन्स डे विश किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि प्यार के सभी रूपों के लिए हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। वर्ल्ड ऑफ़ ओ रोमिओ थिएटर में है। सिनेमाघरों में मिलते हैं। फिल्म में त्रिप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर और तमन्ना भाटिया भी अहम रोल में हैं।