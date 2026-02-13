​शाहीद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज, पत्नी मीरा कपूर ने अभिनेता को बताया अपना रोमियो, लोगों से फिल्म देखने की अपील

मुंबई। फिल्म ओ रोमियो शुक्रवार को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुंकी है। इस पर अभिनेता शाहीद कपूर की पत्नी मीरा कपूर ने उनकी लेटेस्ट रिलीज़ के मौके पर एक पर्सनल इंस्टाग्राम ट्रिब्यूट देकर सुर्खियों में ला दिया। उन्हें अपना रोमियो और डेस्टिनी चाइल्ड कहते हुए, मीरा ने एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया, जिसमें रोमांस और प्रोफेशनल गर्व का मेल था। इस पोस्ट में 12 फरवरी को हुई फिल्म स्क्रीनिंग से कपल के बीच पोज दिए गए रेड-कार्पेट फ्रेम के बजाय कैंडिड मोमेंट्स को कैप्चर करने वाली कई इंटिमेट मोनोक्रोम तस्वीरें थीं।

एक खास तस्वीर में मीरा जूलियट लिखा हुआ टॉप पहने हुए दिख रही हैं, जबकि शाहिद उनके पास बैठे हैं, जो फिल्म की शेक्सपियरियन झलक का सिंबॉलिक इशारा है। अपने कैप्शन में मीरा ने शाहिद के लगातार जोश की तारीफ की और उनके काम को विश्वास से परे टैलेंट बताया। उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ की और फिल्म के थिएटर में चलने के लिए चीयर किया। उन्होंने ओ रोमियो को उनकी अब तक की सबसे अच्छी फिल्म बताया और दर्शकों से इसे थिएटर में देखने की रिक्वेस्ट की। मीरा ने को-स्टार त्रिप्ति डिमरी समेत पूरी टीम की तारीफ़ की और फ़िल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक की तारीफ़ की।