फिल्मेकर प्रकाश झा ने फिल्म राजनीति-2 की कहानी नाना पाटेकर सुनाई, कहा- बहुत कम लोगों ने नाना की एनर्जी देखी है

मुंबई। मशहूर फिल्ममेकर प्रकाश झा ने बताया है कि आजकल के एक्टर्स के बीच एक बड़ी चुनौती क्या है। उन्होंने कहा कि कई एक्टर्स परफॉर्मेंस के दौरान ठीक से नहीं सुनते, जिससे उनकी एक्टिंग की असलियत पर असर पड़ता है। झा ने कहा कि किसी परफॉर्मेंस की असलियत असल में सिर्फ़ लाइनें बोलने के बजाय, देखने और समझने की काबिलियत पर निर्भर करती है और आजकल के कई एक्टर्स से मेरी यही शिकायत है कि वे सुनते नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक आप सच में नहीं सुनेंगे, आप जो भी कहेंगे, वह कभी भी भरोसेमंद नहीं लगेगा।

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर प्रकाश झा ने यह बात पुराने एक्टर नाना पाटेकर की तारीफ़ करते हुए कही। उन्होने नाना पाटेकर के साथ फिल्म अपहरण और राजनीति जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। डायरेक्टर ने हाल ही में फिल्म राजनीति-2 से जुड़ी एक बातचीत के बारे में बताया, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, जहां पाटेकर का ज़बरदस्त फोकस पूरी तरह से दिखा। झा ने कहा कि बहुत कम लोगों ने नाना में वह एनर्जी देखी है जो किसी चीज़ को समझने में होती है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले हम फिल्म राजनीति-2 के एक सीन पर बात कर रहे थे। जब मैं उसे बता रहा था, तो नाना अचानक बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए। उनका दिमाग, उनकी आंखें और उनका पूरा ध्यान मुझ पर फोकस हो गया। वह एनर्जी इतनी मज़बूत है कि मैं उससे अप्रभावित नहीं रह सकता। अपनी फिलॉसफी का क्रेडिट स्वर्गीय विजया मेहता को देते हुए नाना पाटेकर ने बताया कि एक एक्टर का अपना डायलॉग सुनना काम से ज़्यादा ज़रूरी है। पाटेकर ने आगे कहा कि सुनने का मतलब है अपनी पूरी ज़िंदगी अपने कानों में डालना और दूसरे इंसान को सच में सुनना। बातचीत में फिल्म इंडस्ट्री में पाटेकर की रेप्युटेशन पर भी बात हुई। एक्टर संजय कपूर, जो संकल्प में उनके साथ हैं और पहले उनके साथ फिल्म शक्ति और इट्स माई लाइफ में काम कर चुके हैं। कपूर ने कहा कि लोग उनके बारे में जो कुछ भी सुनते हैं, वह सिर्फ एक मिथक है। उन्होंने आगे कहा कि नाना पाटेकर ईमानदारी से बोलते हैं। कभी-कभी लोगों को यह पसंद नहीं आता। वह बहुत ईमानदार हैं, जो उनके दिल में होता है, वही कहते हैं। कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ज्योति देशपांडे और दिशा झा द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म संकल्प में मोहम्मद जीशान अय्यूब, नीरज काबी और कुब्रा सैत जैसे कलाकार हैं। यह सीरीज़ अब MX Player पर फ्री में स्ट्रीम हो रही है।