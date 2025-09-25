Navratri Special : Rise and Fall से विदाई लेने के बाद मां दुर्गा की आस्था में डूबे पवन सिंह, वायरल हुआ ‘चुनरिया लहरे माई के’ भोजपुरी सॉन्ग

  1. हिन्दी समाचार
भोजपुरी  पावरस्टार  पवन सिंह राइज़ एंड फॉल से विदाई के लेने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। भले ही शो से विदाई ले चुके हैं लेकिन नवरात्रि में मातारानी की भक्ति में डूब गए हैं।बता दें कि स्टार ने अपना नवरात्रि स्पेशल देवी मां का गीत रिलीज कर दिया है।  पवन सिंह का ये गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर वायरल हो गया।  पवन के फैंस और सभी लोग इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पवन सिंह का नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग

सिंगर पवन सिंह की आवाज में गाये गए इस नवरात्रि स्पेशल देवी मां गीत के बोल ‘चुनरिया लहरे माई के’ हैं।  बता दें कि इस नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग में पवन सिंह देवी मां की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। गाने में पवन सिंह अपनी पत्नी (एक्ट्रेस चांदनी सिंह) के साथ देवी मां की पूजा-आरती करते दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा वीडियो में देवी मां के स्वारूप का भी दर्शन करवाया गया है, जो पवन सिंह और चांदनी सिंह को आशीर्वाद देती दिखाई दे रही हैं। बता दें कि गाने में चांदनी सिंह और पवन सिंह की कैमिस्ट्री भी लाजवाब है।

वायरल हुआ पवन सिंह का गाना

ये नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग ‘चुनरिया लहरे माई के’ आज यानी 25 सितंबर को ही Pawan Singh Official यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। पवन सिंह के ‘चुनरिया लहरे माई के’ देवी मां गीत के रिलीज होते ही ये वायरल हो गया।  गाने को कुछ ही घंटों में 2.39 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।  वहीं, कमेंट बॉक्स में लोग ‘जय माता दी’ लिखने के साथ-साथ दावा कर रहे हैं कि इस गाने को एक दिन 10 मिलियन व्यूज मिलने वाले हैं.

 

  

