रामपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मुरादाबाद में भी सतर्कता बढ़ी, मुरादाबाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए जरुरी निर्देश

मुरादाबाद:- जनपद रामपुर के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मुरादाबाद जनपद में भी सतर्कता बढ़ा दी गयी है. मुरादाबाद जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को जरुरी दिशा निर्देश जारी किए है. उन्होंने कहा कि एच5एन1 की पुष्टि अथवा संदिग्ध मामलों की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी द्वारा उस स्थान के भ्रमण के दौरान पीपीई किट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए तथा संक्रमण वाले स्थल पर आमजन का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए.

जिलाधिकारी ने दिए दिशा निर्देश:-

जिलाधिकारी अनुज सिंह ने पशुपालन, स्वास्थ्य, पंचायती राज और वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को सतर्कता संबंधी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. कुकूट पालकों से लगातार संपर्क स्थापित करें ताकि कुक्कुट पक्षियों में किसी भी अस्वाभाविक बीमारी एवं मृत्यु की दशा में तत्काल विभाग को जानकारी मिल सके और प्रभावी कदम उठाए जा सकें. यदि कहीं पर कुकुट पक्षियों की अस्वाभाविक मृत्यु होती है तो मृत कुक्कुट पक्षियों के परीक्षण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज प्रयोगशाला भोपाल तथा वायरोलॉजिकल एवं सीरोलॉजिकल सर्विलांस हेतु पक्षियों के सैंपल आईवीआरआई इज्जत नगर बरेली को भेजे जाएं.

इसी प्रकार वन क्षेत्र में भी पक्षियों की आकस्मिक एवं अस्वाभाविक मृत्यु के मामलों पर भी सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि पोल्ट्री फार्मर्स और पोल्ट्री व्यापार से जुड़े व्यक्तियों द्वारा तथा वन क्षेत्र में पक्षियों के अचानक बीमार पड़ने या मृत्यु की सूचना निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को दी जाए जिससे तत्काल प्रभावी कदम उठाए जा सके. उन्होंने कहा कि एच5एन1 की पुष्टि अथवा संदिग्ध मामलों की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी द्वारा उस स्थान के भ्रमण के दौरान पीपीई किट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए तथा संक्रमण वाले स्थल पर आमजन का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए.

मुरादाबाद में पोल्ट्री फार्मों पर हो रही है सख्त निगरानी:-

मुरादाबाद जिले में मौजूद सभी पोल्ट्री फार्म पर चौकसी बढ़ा दी गई है. यहां करीब डेढ़ हजार मुर्गियां पाली जा रही हैं. प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं भी पक्षियों की असामान्य या बड़ी संख्या में मौत होती है तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र को सूचित करें.

पोएट्री फार्म में काम करने वालों को सख्त गाइड लाईन:-

फार्म में काम करने वाले केयरटेकर वही लोग रहें, जो पहले से वहां तैनात हैं. एक फार्म से दूसरे फार्म पर कर्मचारियों का आदान प्रदान बिल्कुल न किया जाए. यह संक्रमण फैलने से रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है.

21 हॉस्पिटल की टीम एक्शन में:-

जिले में कुल 21 हॉस्पिटल की टीमें इस समय बर्ड फ्लू से निपटने के लिए फील्ड में हैं. सभी पोल्ट्री फार्म को समय समय पर सेनीटाइज किया जा रहा है साथ ही फार्म मालिकों को जागरूक किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. सभी को सतर्क और सावधान रहना बेहद जरूरी है.