  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. Assembly Election 2026 Result: पांच राज्यों में वोटों की गिनती शुरू, देखें – रुझानों में कहां कौन आगे

Assembly Election 2026 Result: पांच राज्यों में वोटों की गिनती शुरू, देखें – रुझानों में कहां कौन आगे

Assembly Election 2026 Result : देश के पांच राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। जिनमें केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ घोषित किए जाएंगे। जिसके लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं कि अब तक आये रुझानों में किस राज्य में कौन सी पार्टी आगे चल रही है -

By Abhimanyu 
Updated Date

Assembly Election 2026 Result : देश के पांच राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। जिनमें केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ घोषित किए जाएंगे। जिसके लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं कि अब तक आये रुझानों में किस राज्य में कौन सी पार्टी आगे चल रही है –

पढ़ें :- तमिलनाडु में विजय की TVK बहुमत के करीब, DMK के हाथों से जाती दिख रही सत्ता

सुबह 9 बजे तक आये रुझानों में ये पार्टियां आगे

पश्चिम बंगाल की कुल 293 सीटों पर रुझान

टीएमसी: 97 सीटों पर बढ़त

बीजेपी: 103 सीटों पर बढ़त

पढ़ें :- Bengal Election Result : पश्चिम बंगाल में वोटो की गिनती शुरू, रुझानों में BJP ने बनाई बढ़त

कांग्रेस: 2 सीटों पर बढ़त

लेफ्ट: 0

अन्य: 1 सीट पर बढ़त

केरलम की कुल 140 सीटों पर रुझान

एलडीएफ : 18 सीटों पर बढ़त

पढ़ें :- केरल विधानसभा चुनाव मतगणना से पहले पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया बायो बदला, 'सीएम' शब्द हटाया

यूडीएफ: 50 सीटों पर बढ़त

बीजेपी : 9 सीटों पर बढ़त

अन्य : 1 सीट पर बढ़त

तमिलनाडु की कुल 234 सीटों पर रुझान

DMK+ : 67 सीट पर बढ़त

AIADMK : 32 सीटों पर बढ़त

पढ़ें :- यूपी विधानसभा चुनाव 2027 और भविष्य की रणनीति पर बृजभूषण शरण सिंह की चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को दिया जन्म

TVK : 76 सीटों पर बढ़त

अन्य : 0

असम की कुल 126 सीटों पर रुझान

कांग्रेस : 26 सीटों पर बढ़त

बीजेपी : 71 सीटों पर बढ़त

अन्य : 0

पुडुचेरी की कुल 30 सीटों पर रुझान

पढ़ें :- World Press Freedom Day : प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में 157 वें स्थान पर पहुंचा भारत, कांग्रेस ने इसे देश के लोकतंत्र के लिए बताया एक खतरे की घंटी

बीजेपी+ : 5 सीटों पर बढ़त

कांग्रेस+ : 2 सीटों पर बढ़त

अन्य : 1 सीट पर बढ़त

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तमिलनाडु में विजय की TVK बहुमत के करीब, DMK के हाथों से जाती दिख रही सत्ता

तमिलनाडु में विजय की TVK बहुमत के करीब, DMK के हाथों से...

भवानीपुर में सुवेन्दु अधिकारी से CM ममता बनर्जी चल रहीं पीछे, बीजेपी उम्मीदवार ने इतने वोटों से बनाई बढ़त

भवानीपुर में सुवेन्दु अधिकारी से CM ममता बनर्जी चल रहीं पीछे, बीजेपी...

झपकी बनी मौत का कारण : जालौन में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 4 गंभीर घायल

झपकी बनी मौत का कारण : जालौन में भीषण सड़क हादसा, एक...

Assembly Election 2026 Result: पांच राज्यों में वोटों की गिनती शुरू, देखें - रुझानों में कहां कौन आगे

Assembly Election 2026 Result: पांच राज्यों में वोटों की गिनती शुरू, देखें...

Bengal Election Result : पश्चिम बंगाल में वोटो की गिनती शुरू, रुझानों में BJP ने बनाई बढ़त

Bengal Election Result : पश्चिम बंगाल में वोटो की गिनती शुरू, रुझानों...

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 157वें नंबर पर फिसला भारत , पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी हमसे आगे!

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 157वें नंबर पर फिसला भारत , पाकिस्तान,...