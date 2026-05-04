Assembly Election 2026 Result: पांच राज्यों में वोटों की गिनती शुरू, देखें – रुझानों में कहां कौन आगे

Assembly Election 2026 Result : देश के पांच राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। जिनमें केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ घोषित किए जाएंगे। जिसके लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं कि अब तक आये रुझानों में किस राज्य में कौन सी पार्टी आगे चल रही है –

सुबह 9 बजे तक आये रुझानों में ये पार्टियां आगे

पश्चिम बंगाल की कुल 293 सीटों पर रुझान

टीएमसी: 97 सीटों पर बढ़त

बीजेपी: 103 सीटों पर बढ़त

कांग्रेस: 2 सीटों पर बढ़त

लेफ्ट: 0

अन्य: 1 सीट पर बढ़त

केरलम की कुल 140 सीटों पर रुझान

एलडीएफ : 18 सीटों पर बढ़त

यूडीएफ: 50 सीटों पर बढ़त

बीजेपी : 9 सीटों पर बढ़त

अन्य : 1 सीट पर बढ़त

तमिलनाडु की कुल 234 सीटों पर रुझान

DMK+ : 67 सीट पर बढ़त

AIADMK : 32 सीटों पर बढ़त

TVK : 76 सीटों पर बढ़त

अन्य : 0

असम की कुल 126 सीटों पर रुझान

कांग्रेस : 26 सीटों पर बढ़त

बीजेपी : 71 सीटों पर बढ़त

अन्य : 0

पुडुचेरी की कुल 30 सीटों पर रुझान

बीजेपी+ : 5 सीटों पर बढ़त

कांग्रेस+ : 2 सीटों पर बढ़त

अन्य : 1 सीट पर बढ़त