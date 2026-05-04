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Bengal Election Result : पश्चिम बंगाल में वोटो की गिनती शुरू, रुझानों में BJP ने बनाई बढ़त

West Bengal Election Result Live : पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटों में से 293 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग संपन्न हुई थी। राज्य में इस बार दो चरणों- 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया गया था। आज इन सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना जारी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bengal Election Result: : पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटों में से 293 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग संपन्न हुई थी। राज्य में इस बार दो चरणों- 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया गया था। आज इन सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना जारी है।

पढ़ें :- भवानीपुर में सुवेन्दु अधिकारी से CM ममता बनर्जी चल रहीं पीछे, बीजेपी उम्मीदवार ने इतने वोटों से बनाई बढ़त

चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस-वाम गठबंधन के बीच देखा जा रहा है। फिलहाल, शुरुआती रुझानों में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।

सुबह 9 बजे तक रुझानों में किसको कितनी सीट पर बढ़त

टीएमसी: 97 सीटों पर बढ़त

बीजेपी: 103 सीटों पर बढ़त

पढ़ें :- Assembly Election 2026 Result: पांच राज्यों में वोटों की गिनती शुरू, देखें - रुझानों में कहां कौन आगे

कांग्रेस: 2 सीटों पर बढ़त

लेफ्ट: 0

अन्य: 1 सीट पर बढ़त

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