Bengal Election Result : पश्चिम बंगाल में वोटो की गिनती शुरू, रुझानों में BJP ने बनाई बढ़त

Bengal Election Result: : पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटों में से 293 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग संपन्न हुई थी। राज्य में इस बार दो चरणों- 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया गया था। आज इन सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना जारी है।

चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस-वाम गठबंधन के बीच देखा जा रहा है। फिलहाल, शुरुआती रुझानों में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।

सुबह 9 बजे तक रुझानों में किसको कितनी सीट पर बढ़त

टीएमसी: 97 सीटों पर बढ़त

बीजेपी: 103 सीटों पर बढ़त

कांग्रेस: 2 सीटों पर बढ़त

लेफ्ट: 0

अन्य: 1 सीट पर बढ़त