  3. Yuzvendra Chahal से तलाक के बाद क्या फिर प्यार में पड़ना चाहती हैं Dhanashree? ,जानिए क्या बोली कोरियोग्राफर

टीम इंडिया स्टार  युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का इस साल 2025 में तलाक हो चुका है।हालही  में चहल ने एक पॉडकास्ट में तलाक को लेकर बात किया।  लेकिन अब धनश्री वर्मा ने पहली बार तलाक पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि जब उनका और चहल का तलाक हुआ था, उस वक्त वह किस मनोस्थिति से गुजर रही थीं। वहीं जब धनश्री से पूछा गया कि क्या तलाक के बाद वह दोबारा प्यार में पड़ना चाहती हैं? इस पर उन्होंने रिएक्शन दिया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Yuzvendra Chahal-Dhanashree: "मैंने कभी धोखा नहीं दिया" ,मैं सुसाइड करना चाहता था, तलाक को लेकर युजवेंद्र चहल ने किया बड़ा खुलासा

क्या फिर प्यार पाना चाहती हैं धनश्री?

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में धनश्री वर्मा ने अपने और युजवेंद्र चहल के तलाक को लेकर पहली बार बात की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह एक बार फिर प्यार के लिए तैयार हैं? इस पर उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम सभी को जिंदगी में प्यार चाहिए होता है। हम सभी प्यार चाहते हैं। भला कौन नहीं चाहता है कि उसे प्यार मिले? हम सभी कहीं न कहीं प्यार करते हैं।’

धनश्री वर्मा ने आगे कहा, ‘हम सभी उम्मीद करते हैं और प्यार पर विश्वास करते हैं। कई बार प्यार ऐसी चीज बन जाती है, जो इंस्पायर करती है। हां, सबसे ज्यादा जरूरी खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करना चाहिए और उसके बाद प्यार को पाना चाहिए। अगर मेरी जिंदगी में आगे के लिए कुछ लिखा है तो क्यों नहीं?’

प्यार को लेकर क्या बोलीं धनश्री?

पढ़ें :- Entertainment News: जल्द ही युजवेंद्र चहल करेंगे दूसरी शादी ,कपिल शर्मा शो में ऋषभ पंत ने किया खुलासा

कोरियोग्राफर ने आगे कहा, ‘ये फीलिंग बिल्कुल बॉलीवुड की तरह है। घंटियां बजना, आपके ऊपर फूलों का गिरना। ऐसी फीलिंग को भला कौन नहीं चाहता? हम सभी इस एहसास को चाहते हैं और हमें इससे गुजरना होगा। कर किसी को उस तरह का प्यार मिलना चाहिए। तो हां, मेरी भी यही राय है। मैं इसे लेकर ओपन हूं।’

इस साल 2025 में लिया तलाक

बता दें  धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने कोविड के दौरान साल 2020 में शादी रचाई थी। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही उनकी लव स्टोरी का द एंड हो गया। दोनों ने इस साल मार्च 2025 में ऑफिशियली एक-दूसरे से तलाक ले लिया।

 

 

