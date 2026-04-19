VIDEO: साध्वी सतीश सैल ने जीता फेमिना मिस इंडिया का 61वां ताज, कहा- बहुत अविश्वसनीय लग रहा है

नई दिल्ली। भुवनेश्वर में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में साध्वी सतीश सैल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज पहनाया गया। अपनी जीत से बेहद खुश सैल ने अपनी जीत को अविश्वसनीय बताया और इस मौके के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभी यह सब बहुत ही अविश्वसनीय लग रहा है। मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि हमें यह मौका मिला। उन्होने कहा कि सभी प्रतिभागियों के बीच एक मज़बूत रिश्ता बन गया था और प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने बहुत ही अच्छा समय बिताया। अपनी साथी प्रतिभागियों को विजेता बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सफ़र सामूहिक विकास और दोस्ती के बारे में था।

साध्वी सतीश सैल ने 2026 मिस इंडिया का ख़िताब जीता 🇮🇳 गोवा की इस बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया

बहुत बधाई हो 💐 pic.twitter.com/eJMc0V636J — Drx Santosh Yadav (@Santosh13298329) April 19, 2026

साध्वी सतीश सैल ने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि हम भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। अपने सफ़र पर बात करते हुए साध्वी ने माना कि इसमें कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने आयोजकों और सलाहकारों को उनके अटूट समर्थन के लिए श्रेय दिया। उन्होंने KIIT यूनिवर्सिटी और फेमिना संगठन की भूमिका पर ज़ोर दिया, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान, यहां तक कि मुश्किल पलों में भी, प्रतिभागियों का अच्छी तरह से ख़्याल रखा जाए। वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के बारे में बात करते हुए सैल ने उत्साह और ज़िम्मेदारी की गहरी भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य देश का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अभी आगे बहुत लंबा सफ़र है। यह तो बस शुरुआत है और पूरे देश के लोगों से आशीर्वाद और समर्थन मांगा। युवाओं के लिए एक संदेश साझा करते हुए सैल ने अपनी मौलिकता और खुद पर विश्वास के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रतियोगिता से महज़ तीन महीने पहले ही अपनी तैयारी शुरू की थी और दूसरों को भी पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपनी तुलना किसी से न करें। आपकी मौलिकता ही आपकी सबसे बड़ी ताक़त है। महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार, जिन्हें फेमिना मिस इंडिया 2026 में प्रथम उपविजेता (1st Runner Up) का ताज पहनाया गया ने अपने आगे के सफ़र के लिए आभार और आशावाद व्यक्त किया। उन्होंने अपने अनुभव को बेहद खूबसूरत बताया और प्रतियोगिता में की गई कड़ी मेहनत और दृढ़ता पर ज़ोर दिया।