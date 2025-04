सलमान के बाद अभिनव शुक्ला को मिली जान से मारने की धमकी, बिश्नोई गैंग पर भड़की रूबीना बोली- ‘मेरी परीक्षा मत लो’

Abhinav Shukla gets Death Threat: रुबीना दिलैक के पति और टीवी अभिनेता अभिनव शुक्ला को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है. खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताया है और उन्हें धमकी भरा मैसेज भेजा है. अभिनव ने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें और उनके परिवार और गार्ड्स को जान से माने की धमकी दी गई है.

इस धमकी का कनेक्शन आसिम रियाज से जुड़ा है. जिसपर अब रुबीना दिलैक ने अपना गुस्सा जाहिर किया है. दरअसल, यह धमकी शो ‘बैटलग्राउंड’ में अभिनव की पत्नी और अभिनेत्री रुबीना दिलैक और आसिम रियाज़ के बीच हुई बहस के बाद दी गई है.

इस शो के दौरान आसिम रियाज़ ने रुबीना दिलैक को लेकर कुछ ऐसा कहा, जो उनसे पति को रास नहीं आया. पत्नी रुबीना दिलैक पर की गई टिप्पणी को लेकर अभिनव ने सरेआम आसिम की क्लास लगा दी. इसके बाद ही एक यूजर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताते हुए अभिनव को जान से मारने की धमकी दी है.

DEATH THREATS to my family ! @DGPPunjabPolice @PunjabPoliceInd @DgpChdPolice @ChdPol. Person seems to be from Chandigarh / Mohali . Please act firmly & promptly. To anyone who recognises the person plz report to @DGPPunjabPolice pic.twitter.com/XLkktoYUXa

