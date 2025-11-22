  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘गृह विभाग के बाद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की भी कुर्सी छीनी जाएगी…’ आरजेडी ने किया बड़ा दावा

‘गृह विभाग के बाद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की भी कुर्सी छीनी जाएगी…’ आरजेडी ने किया बड़ा दावा

Bihar allocation of ministries: बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथग्रहण के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बटवारा कर दिया गया है। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा विषय गृह मंत्रालय रहा है, जो सीएम नीतीश कुमार की जगह भाजपा कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया। यह पहली बार है जब सीएम नीतीश ने अपने पास गृह मंत्रालय नहीं रखा है। लेकिन, इसको लेकर राज्य की सियासत गरमाने लगी है। आरजेडी ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय के बाद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी भाजपा छीन लेगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar allocation of ministries: बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथग्रहण के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बटवारा कर दिया गया है। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा विषय गृह मंत्रालय रहा है, जो सीएम नीतीश कुमार की जगह भाजपा कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया। यह पहली बार है जब सीएम नीतीश ने अपने पास गृह मंत्रालय नहीं रखा है। लेकिन, इसको लेकर राज्य की सियासत गरमाने लगी है। आरजेडी ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय के बाद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी भाजपा छीन लेगी।

पढ़ें :- बिहार की एनडीए सरकार के शपथ समारोह में रखा गया जातीय गणित का ध्यान, सबसे ज्यादा दलित समाज से बने मंत्री

एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी से बातचीत में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे पर प्रतिक्रिया दी। तिवारी ने कहा, “हम लोग लगातार बोल ही रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी, लेकिन सरकार भाजपा चलाएगी और राज करेगी। अब बिहार का गृह विभाग का भाजपा का हो गया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी भाजपा जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। जेडीयू को भी भाजपा खत्म करेगी, ये भी होगा… जो बातें तेजस्वी यादव और विपक्ष की ओर से कही गयी थीं वह सब होगा।”

किसके खाते में आया कौन-सा विभाग? देखें पूरी लिस्ट

सम्राट चौधरी — गृह मंत्रालय

विजय सिन्हा — भूमि-राजस्व और खनन-भूतत्व मंत्रालय

पढ़ें :- Bihar CM Oath: तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को दी बधाई, कहा-आशा है नई सरकार अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी

विजय चौधरी — जल संसाधन और भवन निर्माण मंत्रालय

बिजेंद्र यादव — उर्जा मंत्रालय

श्रवण कुमार — ग्रामीण विकास मंत्रालय

मंगल पांडे — स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय

दिलीप जायसवाल — उद्योग मंत्रालय

पढ़ें :- शपथ ग्रहण से पहले डिप्टी सीएम पद को लेकर NDA में बवाल, नीतीश कुमार जिद पर अड़े

अशोक चौधरी — ग्रामीण कार्य मंत्रालय

लेशी सिंह — खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय

मदन सहनी — समाज कल्याण मंत्रालय

नितिन नवीन — पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय

रामकृपाल यादव — कृषि मंत्रालय

संतोष सुमन — लघु जल संसाधन मंत्रालय

पढ़ें :- CM नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन का रास्ता हुआ साफ

सुनील कुमार — शिक्षा मंत्रालय

जमा खान — अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

संजय टाइगर — श्रम संसाधन मंत्रालय

अरुण शंकर प्रसाद — कला, संस्कृति, युवा और पर्यटन मंत्रालय

सुरेन्द्र मेहता — पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय

नारायण प्रसाद — आपदा प्रबंधन मंत्रालय

रमा निषाद — पिछड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय

पढ़ें :- बिहार को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केवल सुशासन, विकास और पारदर्शी नेतृत्व ही स्वीकार: केशव मौर्य

लखेन्द्र रोशन — एससी-एसटी कल्याण मंत्रालय

श्रेयसी सिंह — खेल और आईटी मंत्रालय

प्रमोद कुमार — सहकारिता मंत्रालय

संजय कुमार — गन्ना उद्योग मंत्रालय

संजय सिंह — पीएचईडी मंत्रालय

दीपक प्रकाश — पंचायती राज मंत्रालय

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'गृह विभाग के बाद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की भी कुर्सी छीनी जाएगी...' आरजेडी ने किया बड़ा दावा

'गृह विभाग के बाद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की भी कुर्सी छीनी...

सोनौली में नेताजी की जयंती पर उमड़ा सपा कार्यकर्ताओं का सैलाब, मुलायम सिंह यादव को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि

सोनौली में नेताजी की जयंती पर उमड़ा सपा कार्यकर्ताओं का सैलाब, मुलायम...

दुबई एयर शो में शहीद हुए एयर फोर्स के पायलट के परिवार के लिए राहुल गांधी ने व्यक्त की संवेदनाएं

दुबई एयर शो में शहीद हुए एयर फोर्स के पायलट के परिवार...

जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में हुए शामिल, भक्ति की एनर्जी में डूबे हुए दिखे सिंगर

जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में हुए शामिल, भक्ति...

Bihar: नीतीश कुमार की कैबिनेट में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग

Bihar: नीतीश कुमार की कैबिनेट में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा,...

बेटा पैदा होने पर दोस्तों ने किया मजाक, युवक ने पत्नी की गला रेतकर कर दी हत्या, प्राईवेट पार्ट पर किए गंभीर वार

बेटा पैदा होने पर दोस्तों ने किया मजाक, युवक ने पत्नी की...