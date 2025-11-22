'गृह विभाग के बाद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की भी कुर्सी छीनी जाएगी...' आरजेडी ने किया बड़ा दावा

Bihar allocation of ministries: बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथग्रहण के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बटवारा कर दिया गया है। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा विषय गृह मंत्रालय रहा है, जो सीएम नीतीश कुमार की जगह भाजपा कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया। यह पहली बार है जब सीएम नीतीश ने अपने पास गृह मंत्रालय नहीं रखा है। लेकिन, इसको लेकर राज्य की सियासत गरमाने लगी है। आरजेडी ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय के बाद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी भाजपा छीन लेगी।

एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी से बातचीत में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे पर प्रतिक्रिया दी। तिवारी ने कहा, “हम लोग लगातार बोल ही रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी, लेकिन सरकार भाजपा चलाएगी और राज करेगी। अब बिहार का गृह विभाग का भाजपा का हो गया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी भाजपा जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। जेडीयू को भी भाजपा खत्म करेगी, ये भी होगा… जो बातें तेजस्वी यादव और विपक्ष की ओर से कही गयी थीं वह सब होगा।”

किसके खाते में आया कौन-सा विभाग? देखें पूरी लिस्ट

सम्राट चौधरी — गृह मंत्रालय

विजय सिन्हा — भूमि-राजस्व और खनन-भूतत्व मंत्रालय

विजय चौधरी — जल संसाधन और भवन निर्माण मंत्रालय

बिजेंद्र यादव — उर्जा मंत्रालय

श्रवण कुमार — ग्रामीण विकास मंत्रालय

मंगल पांडे — स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय

दिलीप जायसवाल — उद्योग मंत्रालय

अशोक चौधरी — ग्रामीण कार्य मंत्रालय

लेशी सिंह — खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय

मदन सहनी — समाज कल्याण मंत्रालय

नितिन नवीन — पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय

रामकृपाल यादव — कृषि मंत्रालय

संतोष सुमन — लघु जल संसाधन मंत्रालय

सुनील कुमार — शिक्षा मंत्रालय

जमा खान — अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

संजय टाइगर — श्रम संसाधन मंत्रालय

अरुण शंकर प्रसाद — कला, संस्कृति, युवा और पर्यटन मंत्रालय

सुरेन्द्र मेहता — पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय

नारायण प्रसाद — आपदा प्रबंधन मंत्रालय

रमा निषाद — पिछड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय

लखेन्द्र रोशन — एससी-एसटी कल्याण मंत्रालय

श्रेयसी सिंह — खेल और आईटी मंत्रालय

प्रमोद कुमार — सहकारिता मंत्रालय

संजय कुमार — गन्ना उद्योग मंत्रालय

संजय सिंह — पीएचईडी मंत्रालय

दीपक प्रकाश — पंचायती राज मंत्रालय